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      Зеленський на Генасамблеї ООН показав кулю, з якої вбили Василя Сліпака

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський

      Президент України Володимир Зеленський на Генасамблеї ООН розповів про історію Василя Сліпака і показав кулю, з якої вбили відомого оперного співака.

      Президент показав кулю розміром 12,7 міліметра, що зупинила життя оперного співака та українського добровольця.

      Важливо: На Донбасі ліквідували снайпера, який застрелив Василя Сліпака

      Це не просто калібр, який зупинив його кар’єру. Він зупинив його життя. До речі ось це коштує 10 доларів. І, на жаль, на нашій планеті це вартість людського життя. Таких історій тисячі. Таких куль мільйони. Ласкаво просимо у 21 століття. Вік можливостей. Де замість можливості бути почутим, є можливість бути вбитим,
      – наголосив президент під час свого виступу на Генасамблеї ООН.

      Дивіться також: День пам’яті Василя Сліпака: спогади про легендарного Міфа


      Президент показує кулю якою вбили Сліпака

      Що відомо про Василя Сліпака? Оперний співак, який 20 років прожив у Франції. У 2014 році пішов воювати на Донбас і став на захист України у складі 7-го окремого батальйону Добровольчого українського корпусу. На фронті Василь був відомим під позивним "Міф" – скорочено від Мефістофеля – персонажа улюбленої опери "Фауст" – роль якого він неодноразово виконував. 

      Сліпак загинув у зоні бойових дій у червні 2016 року. Побратими бійця розповіли, що його застрелив снайпер в районі Дебальцевого.

      У лютому 2017 року Василю Сліпаку посмертно присвоїли звання Героя України.

      Василь Сліпак
      Василь Сліпак загинув у 2016 році від кулі снайпера / Скріншот youtube.com

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      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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