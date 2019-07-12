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      Зеленський насправді хоче скасувати люстрацію, а не посилити, – експерт

      215 Читать новость на русском
      Люстрація
      Люстрація / podrobnosti.ua

      У разі ухвалення Радою законопроекту про розширення люстрації Венеційська комісія рекомендує скасувати закон, а Конституційний суд заборонить його загалом.

      Спроба розширити закон про люстрацію робиться задля того, щоб взагалі скасувати люстраційний механізм, – висловив свою думку політолог Кирило Сазонов, пише УНН. Він вважає, що новий закон не виконуватиметься на практиці.

      По темі: Посли G7 розкритикували законопроект Зеленського про люстрацію​

      Політолог вважає, що закон про люстрацію, який було ухвалено у 2014 році, далеко не ідеальний з точки зору Конституції та європейської практики прав людини. Однак, якщо він порушить право громадян обиратися в депутати, це буде кричущим порушенням прав людини, і такий закон обов’язково скасують.

      Я гадаю, що ініціатива Зеленського – це звичайна двоходівка: скасувати чинний закон про люстрацію, проголосувати новий, свідомо провальний, який за рік буде скасований Конституційним судом або на прохання Венеційська комісії. І таким чином взагалі залишити країну без законодавчого механізму люстрації,
      – сказав Сазонов.

      Також він наголосив, що нова Верховна Рада може просто не пропустити цей законопроект, якщо "Слуга народу" не збере більшість мандатів, адже іншим депутатам буде "дуже невигідно голосувати фактично за своє відсторонення від роботи".

      Як працює Венеційська комісія?Венеційська комісія — консультативний орган з конституційного права, до якого може звернутися будь-яка людина, чиї права було порушено. Комісія розглядає закони, пов'язані з проблемами конституційного права в країнах-учасницях організації.

      Вердикти комісії мають великий авторитет у Європі. Її рішення часто використовують у ПАРЄ як віддзеркалення демократичних стандартів.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Люстрація Конституційний суд
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