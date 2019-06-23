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      Зеленський придбав квартиру вдові загиблого на шахті гірника: деталі

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      Президент України Володимир Зеленський, як і обіцяв, власним коштом придбав нове помешкання для родини загиблого гірника. Цікаво, що родина тепер має цілих два будинки. Журналісти 24 каналу з'ясували чому так сталося та де живе родина.

      Що відомо про загиблого гірника

      Обвал на шахті "Лісова" на Львівщині у ніч на 29 травня забрав життя двох гірників – Михайла Турка та Михайла Павлика. В останнього залишились дружина та троє дітей: двоє хлопців-підлітків та 8-річна донька.

      Читайте також: Зеленський зустрівся з гірниками після трагедії на шахті Львівщини: ключові тези й відео розмови

      Відомо, що родина 15 років прожила у кімнаті гуртожитку, а потім у зйомній квартирі. Вже на наступний день після трагедії, Володимир Зеленський пообіцяв особисто купити родині власне житло. Це сталося під час перепалки з журналісткою телеканалу "Прямий", підконтрольного п'ятому президенту Порошенку.

      Дивіться відео: перепалка президента Зеленського та журналістки каналу "Прямий" (з 3:55 хвилини)

      Чи отримала сім'я загиблого квартиру

      Через три тижні після трагедії, журналісти 24 каналу поїхали до Червонограду, де живе родина Павликів. І знайшли одразу два нових помешкання. Шестиповерховий новий будинок неподалік центру. Два тижні тому велику двокімнатну квартиру для родини Павликів придбав президент.

      На День незалежності тут мають справляти новосілля. Наразі тривають ремонтні роботи, але Антоніна та її троє дітей зможуть заїхати сюди уже наприкінці літа.

      Зеленський купив квартиру родині загиблого гірника у цій багатоповерхівці
      Зеленський купив квартиру родині загиблого гірника у цій багатоповерхівці

      Як зазначив виконуючий обов'язки голови Львівської облдержадміністрації Ростислав Замлинський, нова квартира розташована на п'ятому поверсі, її загальна площа складає трохи більше за 90 квадратних метрів. А от в Адміністрації Президента історію з житлом для родини Павликів коментують неохоче.

      Президент ніде про це не казав, і не збирався цього робити. Він пообіцяв сім'ї, він це зробив та й все. На відміну від деяких телеканалів, які квартиру купували у прямому ефірі,
      – сказав заступник голови Адміністрації президента України Кирило Тимошенко.

      А ось у цьому будинку на вулиці Сокальській в Червонограді придбав квартиру для родини той самий телеканал "Прямий". Її дійсно "розрекламували" просто у прямому ефірі.


      Телеканал "Прямий" купив квартиру родині загиблого гірника у цьому будинку

      Дивіться відео: телеканал "Прямий" купив родині загиблого гірника у прямому ефірі

      За збігом обставин саме шахта "Лісова", де сталася трагедія, згадується у серіалі "Слуга народу", в якому Зеленський зіграв роль президента. Розслідування причин реальної трагедії на шахті наразі триває.

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      Теги: Новини України Жертви Володимир Зеленський Розслідування Журналісти Петро Порошенко Аварії на шахтах
      Джерело: 24 канал
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