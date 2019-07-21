Зеленський розповів, коли почнуть садити корупціонерів

Анонсовані президентом Володимиром Зеленським "посадки" корупціонерів розпочнуться після старту роботи нового уряду та призначення нового генерального прокурора.

Наразі над цим питанням команда глави держави вже працює, про це президент України заявив у штабі партії "Слуга народу" увечері 21 липня, пише "Інтерфакс".

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На уточнююче питання про прізвище майбутнього генпрокурора Зеленський заявив: "Точно не на "Лу-" починається, не на "ко" закінчується".

З'явиться уряд, новий генпрокурор, які будуть працювати над усіма обіцянками, які я давав на протязі своєї передвиборної кампанії, і які підтвердила партія "Слуга народу",

– наголосив глава держави.

Хто потрапляє до ВР згідно з результатами екзит-полу:

"Слуга народу" – 43,9%,

"Опозиційна платформа – За життя" – 11,5%,

"Європейська солідарність" – 8,9%,

ВО "Батьківщина" – 7,6%

партія "Голос" – 6,3%.



Результати екзит-полу станом на 18:00/ Інфографіка 24 каналу

Коли будуть офіційні результати парламентських виборів?Не пізніше 5 серпня ЦВК має встановити результати виборів до Ради за списками та в округах. А офіційно оприлюднити результати виборів мають до 10 серпня. Після цього новообраний парламент має зібратись на своє перше засідання протягом 30 днів після публікації результатів виборів. Останній можливий день – це 9 вересня.



За місця у Верховній Раді змагаються 22 партії з загальною кількістю 2760 кандидатів. В одномандатних мажоритарних округах до парламенту балотуються 3220 кандидатів.