Зеленський скликає бізнесменів на зустріч

Переможець виборів президента України Володимир Зеленський запросив на зустріч представників великого, малого та середнього бізнесу. Політик заявив, що зустріч відбудеться найближчим часом, але не вказав точних дати та місця.

"За мого президентства стосунки з підприємцями будуть прозорими. Більше жодних кулуарних переговорів, нічних візитів до АП і прихованих від суспільства домовленостей", – пообіцяв Зеленський на своїй Facebook-сторінці.

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"Тому офіційно запрошую представників великого, малого та середнього бізнесу на зустрічі – вже найближчими днями. Розставимо всі крапки над "і", – додав політик.