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      Зеленський запропонував призупинити екоперевірки суден у портах, попри загрозу екології

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty Images

      Президент України Володимир Зеленський запропонував призупинити перевірки судів в морських портах екоінспекції на два місяці.

      Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

      Екоінспекції повинні припинитися до того, як новообраний парламент почне ухвалювати необхідні закони для врегулювання цієї проблеми, вважає Зеленський.

      "Я розумію, нормальні ідеї, давайте ми їх розглянемо, буде новий парламент, буде приймати ці закони, все екозакони тощо. У нас є два місяці, я думаю, ніхто не постраждає за ці два місяці", – сказав Зеленський на нараді з питань розвитку морських портів України в Одесі.

      Відповідаючи на зауваження про те, що буде страждати екологія Чорного моря, Зеленський сказав: "Якби воно було прозоре зараз, якби в Одесі можна було плавати, і ви б зараз підняли це питання, я б вам повірив".

      Раніше неодноразово повідомлялося про зловживання Держекоінспекції під час екологічного контролю судів у портах.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський
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