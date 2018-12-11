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      Зеленський збільшує відрив від Порошенка на президентських перегонах, – опитування

      195 Читать новость на русском
      Тимошенко, Зеленський, Порошенко
      Тимошенко, Зеленський, Порошенко

      Керівник студії "Квартал 95" Володимир Зеленський залишається одним із фаворитів президентських перегонів.

      Так, за даними останнього всеукраїнського опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології, його готові підтримати 14,6% серед тих, хто визначився з вибором. Зеленський посідає друге місце. На першому – Юлія Тимошенко (21,2%). Петро Порошенко займає третю позицію з 11,6% підтримки. На четвертому місці – Юрій Бойко (11%). У Олега Ляшка п’яте місце (8,7%), у Анатолія Гриценка – лише шосте (8,2%). У другому турі Володимир Зеленський перемагає своїх найближчих опонентів – і Петра Порошенка, і Юлію Тимошенко. Причому у чинного президента він виграє понад 15% – 27,8% проти 12,2%.

      У партійному рейтингу лідирує "Батьківщина" з 23,4% підтримки, на другому місці – "Слуга народу" Зеленського (13%), на третьому – "Опозиційна платформа – За життя" (11,3%). Також до ВР проходять "Блок Петра Порошенка" (11,2%), "Громадянська позиція" (9,1%), Радикальна партія Олега Ляшка (8%).

      Щодо соціально-економічної ситуації в країні, то 82% опитаних вважають її поганою. Майже 79% респондентів покладають відповідальність за негаразди в економіці та соціальній сфері на некомпетентних і корумпованих діячів, які перебувають при владі. 48,3% опитаних упевнені, нинішні політики й чиновники захищають насамперед інтереси представників великого бізнесу. Водночас президенту та уряду довіряють лише 12% та 9,5% українців відповідно, не довіряють – майже 82% та 85%. Лідером недовіри українців є Верховна Рада (90,3%).

      Щоб виправити ситуацію в країні, слід одночасно змінювати і керівництво держави, і правила, за якими живе суспільство, вважають понад половину респондентів (52,6%).

      Опитування було проведене 23 листопада – 3 грудня методом особистого інтерв’ю. У ньому взяли участь 2000 респондентів зі 110 населених пунктів усіх регіонів України (крім АР Крим та непідконтрольних українській владі районів Донецької і Луганської областей). Вибірка репрезентативна для населення України віком від 18 років. 88% інтерв’ю були проведені після 26 листопада, тобто після акту російської агресії проти українського флоту. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників, близьких до 50%, 2,8% – для показників, близьких до 25%, 2,0% – для показників, близьких до 10%, 1,4% – для показників, близьких до 5%.

      Нагадаємо, згідно з дослідженням, яке провів Київський міжнародний інститут соціології спільно з соціологічною групою "Рейтинг" та Українським інститутом соціальних досліджень імені О. Яременка 28 вересня – 16 жовтня, трійка лідерів виборчих перегонів мала такий вигляд: Юлія Тимошенко (15,3% серед тих, хто голосуватиме), Володимир Зеленський (8,7%), Петро Порошенко (8%). В порівнянні з цими результатами, станом на 10 грудня Зеленський збільшив відрив від Петра Порошенка з 1% до 3%.

      Теги: Новини політики Юлія Тимошенко Володимир Зеленський Петро Порошенко Президентські вибори 2019 Рейтинги
      Джерело: 24 Канал
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