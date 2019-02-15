12:28
15 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Пам'ятник Халку легкої поведінки у РФ. Росіяни замахнулися на святе
      Вєсті Кремля
      20:59, 14 лютого
      Вєсті.UA: Депутати пояснили, що таке кохання. Квест повернення в Україну від МВС
      Вєсті.UA
      19:21, 14 лютого
      Незаконні забудови: як на землях МВС виростають житлові квартали
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Радянські міфи, частина 2
      Згадати все
      21:41, 13 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Зеленський здатний "зшити" Україну, – політолог

      221 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський

      Експерт прогнозує зростання рейтингу Зеленського в найближчі тижні.

      Володимир Зеленський, який на даний момент є лідером президентських рейтингів, може стати тим, хто об'єднає країну. Про це заявив політолог Андрій Золотарьов, коментуючи результати останнього соціологічного дослідження Київського міжнародного інституту соціології, повідомляє "РБК-Україна".

      Якщо звернемо увагу на регіональний розріз підтримки Зеленського та його політичну програму, то він може стати кандидатом, який "зшиває" країну, а не роз'єднує. Фактично, зараз Зеленський об'єднує тих, хто хоче змін у внутрішній політиці. Невдоволення чинною владою є найбільш потужним драйвером зростання рейтингу Зеленського. Він став уособленням запиту на нові обличчя в політиці, на зміну її формату,
      – вважає Золотарьов.

      Експерт прогнозує, що рейтинг Зеленського продовжить рости в найближчі тижні.

      "Він підхопив хвилю, і в найближчі тижні є потужний потенціал для зростання. Якщо два місяці тому ми бачили, що Зеленський був замкнутий на молоді 18-35 років – міський, неполітизований, з вищою освітою, то зараз досить відчутно його електоральне дорослішання. Йому потрібно працювати з усіма віковими групами – знайти для них меседжі і підходи", – підкреслив політолог.

      За його словами, опоненти спробують протидіяти лідеру нинішніх президентських опитувань, але така тактика не буде ефективною. Головне ж завдання команди Зеленського – мотивувати своїх прихильників серед молоді піти на вибори і проголосувати.

      Нагадаємо, за даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, за Володимира Зеленського готові проголосувати 27% тих, хто визначився з вибором і піде на дільниці. Серед цієї категорії виборців на Донбасі і Заході Зеленського підтримують понад 22% респондентів, у Центрі – кожен четвертий, а на Півдні і Сході – більше третини.

      blog_ava
      Коли початок Великого посту 2019: історія та правила дотримання
      сьогодні
      3255
      Теги: Новини політики Володимир Зеленський
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Скорочення та закриття: у "ДНР" руйнується інститут пропаганди
      сьогодні , 12:00 Скорочення та закриття: у "ДНР" руйнується інститут пропаганди
      Олексій Чибісов 244
      Криваве чорне золото
      сьогодні , 11:52 Криваве чорне золото
      141
      Скільки парафій має УПЦ Московського патріархату у кожній області України (інфографіка)
      сьогодні , 11:01 Скільки парафій має УПЦ Московського патріархату у кожній області України (інфографіка)
      20956
      Земля та ринок: що пропонують кандидати в президенти
      сьогодні , 10:02 Земля та ринок: що пропонують кандидати в президенти
      Інна Жолобович 901
      Извращенное подобие СССР: в России закрылись больше половины банков
      сьогодні , 08:40 Извращенное подобие СССР: в России закрылись больше половины банков
      Злой Одессит 1773
      Воєнний стан в Україні: що він означає
       29 листопада 2018 , 22:44
      Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
       15 лютого 2018 , 09:13
      Політолог розповів передумови та майбутній розвиток справи Савченко
       16 березня 2018 , 19:29
      Скільки в ЄС витратили на "Північний потік-2": відома величезна сума
       10 грудня 2018 , 11:23
      Порошенко зустрінеться з головою Європейської ради Туском
       2 листопада 2018 , 23:47
      НАТО не проти діалогу з Росією, – Столтенберг
       6 листопада 2018 , 10:11
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук