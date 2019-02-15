Зеленський здатний "зшити" Україну, – політолог

Експерт прогнозує зростання рейтингу Зеленського в найближчі тижні.

Володимир Зеленський, який на даний момент є лідером президентських рейтингів, може стати тим, хто об'єднає країну. Про це заявив політолог Андрій Золотарьов, коментуючи результати останнього соціологічного дослідження Київського міжнародного інституту соціології, повідомляє "РБК-Україна".

Якщо звернемо увагу на регіональний розріз підтримки Зеленського та його політичну програму, то він може стати кандидатом, який "зшиває" країну, а не роз'єднує. Фактично, зараз Зеленський об'єднує тих, хто хоче змін у внутрішній політиці. Невдоволення чинною владою є найбільш потужним драйвером зростання рейтингу Зеленського. Він став уособленням запиту на нові обличчя в політиці, на зміну її формату,

– вважає Золотарьов.

Експерт прогнозує, що рейтинг Зеленського продовжить рости в найближчі тижні.

"Він підхопив хвилю, і в найближчі тижні є потужний потенціал для зростання. Якщо два місяці тому ми бачили, що Зеленський був замкнутий на молоді 18-35 років – міський, неполітизований, з вищою освітою, то зараз досить відчутно його електоральне дорослішання. Йому потрібно працювати з усіма віковими групами – знайти для них меседжі і підходи", – підкреслив політолог.

За його словами, опоненти спробують протидіяти лідеру нинішніх президентських опитувань, але така тактика не буде ефективною. Головне ж завдання команди Зеленського – мотивувати своїх прихильників серед молоді піти на вибори і проголосувати.

Нагадаємо, за даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, за Володимира Зеленського готові проголосувати 27% тих, хто визначився з вибором і піде на дільниці. Серед цієї категорії виборців на Донбасі і Заході Зеленського підтримують понад 22% респондентів, у Центрі – кожен четвертий, а на Півдні і Сході – більше третини.