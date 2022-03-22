Щороку американське видання, яке спеціалізується на політичній журналістиці, публікує список найвпливовіших людей Європи – Politico 28. Його формують після опитування серед читачів.

Зазвичай цей список публікують наприкінці року, востаннє – у грудні 2021. Тоді його очолив італійський прем'єр-міністр Маріо Драгі. Проте на тлі російського вторгнення в Україну й глибоких зрушень, які відбулися після цього, читачам запропонували проголосувати за зміни.

Цього разу обрали Зеленського

У березні 2022 року найвпливовішою людиною Європи назвали Володимира Зеленського. Один із учасників опитування описав його як "промінь надії, який прагне до миру, демократії, порядності".

Politico відзначило, що наш президент, починаючи з 24 лютого, регулярно публікує відеозвернення у соцмережах й показує, як продовжує працювати у центрі Києва. Він вже встиг виступити з потужними промовами перед політиками США, Великої Британії, Німеччини та низки інших країн.

Його центральне повідомлення звучало так: Україна потребує більшої підтримки з боку Заходу у боротьбі з Росією,

– пише видання.

"Важливо, що його слова допомогли змінити характер дебатів у європейських столицях, спричинивши немислимі ще кілька місяців тому зміни в урядовій політиці", – п ідкреслили там.

Новина доповнюється…