Врятувати Карпати: на сайті ОП петицію до Зеленського опублікували тільки з п'ятої спроби

Є пекуча потреба врятувати природу Карпат і унеможливити суцільні рубки лісів. Задля цього ветеран та еколог Андрій Тупіков 4 рази подавав петицію на сайті ОП. Але її опублікували тільки зараз, тобто з п'ятого разу.

Документ має назву "Щодо невідкладних дій для збереження природи та культурної спадщини Українських Карпат". Деталі повідомляє "Голка".

До теми Хто і як знищує Карпати і чому розширювати Буковель – не варіант?

Що за петиція про захист Карпат і чому її не публікував Офіс президента?

Андрій Тупіков подав текст петиції на сайті ОП ще в лютому. Там він вимагав у президента невідкладно подати до Верховної Ради законопроєкт, який врегулює особливі умови сталого розвитку Карпатського регіону та забезпечить охорону його унікальних природних комплексів, ландшафтів та культури.

Законодавча ініціатива президента має також унеможливити суцільні рубки лісів, будь‑які форми масштабного будівництва й розміщення пов'язаної інженерної інфраструктури на територіях вище 1000 метрів над рівнем моря, а також на інших природних ділянках, які мають ключове значення для збереження біорізноманіття, водних ресурсів і ландшафтів. Але петицію не реєстрували чотири рази і ветеран та еколог Тупіков звертався упродовж місяця і в Офіс президента, і до уповноваженого з прав людини з цього приводу,

– мовиться в матеріалі.

Вкрай необхідно створити нові та розширити вже наявні природоохоронні території в Карпатах, зокрема заказників "Вільний Свидовець", "Полонина Гостра", "Полонина Красна", "Полонина Апецька", "Полонина Бичків", "Лютянська Голиця", "Верховинський Вододільний хребет", національних природних парків "Величні Карпати", "Верховинський". Клопотання про це вже давно було подано до профільного міністерства.

Справа в тому, що під час війни і так постійно руйнується інфраструктура, а природа та культурна спадщина під загрозою. Тож власноруч знищувати унікальну природу Карпат – злочин.

До того ж карпатські ліси – це не тільки українська спадщина, але й європейська. Україна брала на себе міжнародні природоохоронні зобов'язання. Настав час їх виконати.

Важливо! Автор петиції підкреслює, що Карпати є природним ресурсом, який може підтримати відновлення суспільства після війни.

Журналісти навели приклади того, як влада знищує Карпати:

Законопроєкт "Про Смарагдову мережу" народні депутати провалили ще 2021 року. Він мав заблокувати можливість будувати у Карпатах, але за нього досі не проголосували.

У 2025 році Верховна Рада "підтримала так званий закон Ігоря Мазепи (проєкт 12089), який обнулив претензії до дерибанників зелених зон та узбереж, якщо з моменту незаконного відчуження землі у громади чи держави пройшло більше 10 років". Рішення розкритикували Європарламент та Єврокомісія.

2026 року зникло Міністерство довкілля, адже Верховна Рада вирішила поєднати три міністерства в одне. Його роботу не відновили, попри звернення активістів.

Цього ж року Міністерство економіки видало позитивний висновок оцінки впливу на довкілля для будівництва вітряків на полонині Руна в Карпатах.

Там веде забудову фірма, наближена до колишнього регіонала Максима Єфімова. Дорогу на полонину побудувало ДП "Ліси України" за власні кошти, для цього вирубавши праліс і почавши будувати фундаменти до отримання офіційного дозволу на реалізацію проєкту. Природоохоронні організації розкритикували рішення Мінекономіки не лише з огляду на шкоду для довкілля, а й з огляду на те, що уряд по суті встановлює неоднакові правила гри для бізнесу. Від таких рішень, які легалізують порушення, страждає і доброчесний бізнес, який спершу оформлює дозволи, а потім розпочинає роботи,

– підкреслили в "Голці".

Як врятувати Карпати? Підписати петицію Андрія Тупікова до Зеленського про захист Карпат можна за посиланням.

Додамо, що журналісти NGL.media повідомляли: Українські Карпати втратили 10% лісів за останніх 20 років. Мова про 161 тисячу гектарів лісу, що можна порівняти з площею Києва, Харкова, Одеси, Львова, Івано-Франківська і Тернополя разом узятих.