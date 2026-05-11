У Зеленського зробили першу заяву про підозру Єрмаку

Колишньому керівнику Офісу президента України оголосили про підозру 11 травня у можливій легалізації грошей на елітному будівництві під Києвом.

Відповідну інформацію прокоментував радник українського президента Дмитро Литвин у коментарі журналістам, повідомляє 24 Канал.

Як у Зеленського відреагували на це?

Радник президента Дмитро Литвин, відповідаючи на запитання журналістів повідомив, що процесуальні дії у справі, пов'язаної з Андрієм Єрмаком ще тривають, тому робити остаточні висновки, на його думку, наразі передчасно.

Як бачимо, процесуальні дії ще відбуваються, то поки зарано давати оцінки,

– сказав він.

Також у радника запитали про те, як президент Володимир Зеленський ставиться до оголошення підозри. Дмитро Литвин відповів, що "немає чому дивуватися", оскільки відповідний контекст уже давно був у медіапросторі.

У чому підозрюють Єрмака?

НАБУ та САП 11 травня повідомили про підозру Єрмаку у рамках масштабного антикорупційного розслідування. Йому інкримінують легалізацію незаконно отриманого майна на суму понад 460 мільйонів гривень.

Правоохоронці офіційно не називали імені підозрюваного, проте ЗМІ з посиланням на джерела відразу повідомили, що йдеться саме про нього. Чиновник може бути причетний до масштабної схеми з відмиванням грошей.

Санкція статті, за якою йому оголосили підозру, передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі з можливістю конфіскації майна та забороною обіймати певні посади протягом трьох років. Наразі тривають процесуальні дії.

Про яке відмивання грошей ідеться?

Згідно з оприлюдненою інформацією, кошти у розмірі близько 460 мільйонів гривень могли легалізовувати через елітний житловий проєкт "Династія" у селищі Козин, яке належить до престижного району Конча-Заспа.

Імовірно, учасники схеми вкладали незаконно одержані гроші у будівництво та операції з нерухомістю задля їхньої легалізації. Попередньо, ринкова вартість цієї нерухомості могла становити кілька мільйонів доларів.

За попередніми даними, будівництво велося на земельних ділянках загальною площею понад 8 гектарів. Наразі деталі ролі кожного з фігурантів офіційно не розкривають, усе подробиці вочевидь наддадуть згодом.

До речі, сам Андрій Єрмак у коментарі журналістам "Української правди" спростовував звинувачення стосовно будинку. За його словами, він володіє лише квартирою та автомобілем. На інші запитання він не відповів.