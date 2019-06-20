Зеленського закликали посмертно нагородити нардепа Тимчука

Депутати з "Народного фронту" ініціюють звернення до Володимира Зеленського з проханням нагородити посмертно Дмитра Тимчука Орденом Свободи.

Антон Геращенко в коментарі 24 каналу сказав, що Дмитро Тимчук багато зробив для захисту України в інформаційному просторі.

Що відомо про смерть нардепа Дмитра Тимчука – читайте у матеріалі 24 каналу

"Дмитро був хорошим другом, порядною людиною, дуже щирим та чесним. Він дуже багато зробив для захисту України в інформаційному просторі. Це була людина, яка своїх емоцій ніколи не висловлювала. Він рідко виступав з трибуни і ніколи не був емоційним", – пригадав Геращенко.

Він додав, що свого часу Тимчук служив в армії та, мабуть, займався чимось наближеним до розвідки.

Такі люди ніколи не висловлюватимуть свої емоції на публіку,

– наголосив політик.

До слова, правоохоронці продовжують з'ясовувати усі обставини загибелі Дмитра Тимчука. Наразі вони розглядають три версії смерті народного депутата: вбивство, самогубство або необережне поводження зі зброєю. За фактом загибелі Тимчука поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство".

Хто такий Дмитро Тимчук?Український політик, який родом з російського міста Чита. У жовтні 2014 року у складі партії "Народний фронт" пройшов до Верховної Ради.



Відколи Росія розпочала агресію проти України, підполковник запасу Тимчук став координатором групи "Інформаційний спротив", відомим українським блогером і військовим експертом. Зокрема, він детально висвітлював перебіг анексії Криму, вторгнення Росії в Україну, сепаратистські виступи та російську диверсійну діяльність в Україні.