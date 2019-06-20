13:13
20 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ДМИТРО ТИМЧУК ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО MH17 ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Хто знищить Путіна "яблуком". Кадиров полетить воювати в космос
      Вєсті Кремля
      21:46, 19 червня
      Вєсті. UA: Як Ляшко рятував Вакарчука. Несподіване зізнання кума Путіна
      Вєсті.UA
      20:04, 19 червня
      Чиновник зробив елітний курорт у державному ботанічному заказнику: вражаючі фото
      ЦРУ
      09:00, 19 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Суровий радянський перекус
      Згадати все
      23:25, 19 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ДМИТРО ТИМЧУК ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО MH17 ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Зеленського закликали посмертно нагородити нардепа Тимчука

      97 Читать новость на русском

      Депутати з "Народного фронту" ініціюють звернення до Володимира Зеленського з проханням нагородити посмертно Дмитра Тимчука Орденом Свободи.

      Антон Геращенко в коментарі 24 каналу сказав, що Дмитро Тимчук багато зробив для захисту України в інформаційному просторі.

      Що відомо про смерть нардепа Дмитра Тимчука – читайте у матеріалі 24 каналу

      "Дмитро був хорошим другом, порядною людиною, дуже щирим та чесним. Він дуже багато зробив для захисту України в інформаційному просторі. Це була людина, яка своїх емоцій ніколи не висловлювала. Він рідко виступав з трибуни і ніколи не був емоційним", – пригадав Геращенко.

      Він додав, що свого часу Тимчук служив в армії та, мабуть, займався чимось наближеним до розвідки.

      Такі люди ніколи не висловлюватимуть свої емоції на публіку,
      – наголосив політик.

      До слова, правоохоронці продовжують з'ясовувати усі обставини загибелі Дмитра Тимчука. Наразі вони розглядають три версії смерті народного депутата: вбивство, самогубство або необережне поводження зі зброєю. За фактом загибелі Тимчука поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство".

      Хто такий Дмитро Тимчук?Український політик, який родом з російського міста Чита. У жовтні 2014 року у складі партії "Народний фронт" пройшов до Верховної Ради.

      Відколи Росія розпочала агресію проти України, підполковник запасу Тимчук став координатором групи "Інформаційний спротив", відомим українським блогером і військовим експертом. Зокрема, він детально висвітлював перебіг анексії Криму, вторгнення Росії в Україну, сепаратистські виступи та російську диверсійну діяльність в Україні.

      blog_ava
      Хто фінансує партію "Голос": у Вакарчука назвали конкретні прізвища
      сьогодні
      26266
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Дмитро Тимчук Розслідування Кримінальні новини Верховна Рада Антон Геращенко Народний фронт
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Новий Семочко від Зеленського: Бухарєв міг вести тіньовий бізнес, працюючи в податковій міліції
      сьогодні , 12:30 Новий Семочко від Зеленського: Бухарєв міг вести тіньовий бізнес, працюючи в податковій міліції
      Дмитро Гнап 247
      "Один жетон в руки" – це про гідність українців, або Протилежне рівняння на Європу
      сьогодні , 12:00 "Один жетон в руки" – це про гідність українців, або Протилежне рівняння на Європу
      Наталія Лебідь 594
      Історія Філарета: заслуги та гріхи почесного патріарха ПЦУ
      сьогодні , 11:17 Історія Філарета: заслуги та гріхи почесного патріарха ПЦУ
      Євгенія Мазур 6319
      У Верховні Раді "стерли" Тимчука, коли він був ще живим
      сьогодні , 10:46 У Верховні Раді "стерли" Тимчука, коли він був ще живим
      Олексій Годзенко 3642
      Скільки кандидатів у депутати зареєструвала ЦВК: точна кількість
      сьогодні , 10:07 Скільки кандидатів у депутати зареєструвала ЦВК: точна кількість
      3122
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук