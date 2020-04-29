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      Зеленського закликали передати Києво-Печерську лавру Московського патріархату ПЦУ

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      Зеленського закликали передати Києво-Печерську лавру Московського патріархату
      Зеленського закликали передати Києво-Печерську лавру Московського патріархату / pravlife.org

      Президента України Володимира Зеленського у петиції закликали розірвати договір оренди Києво-Печерської лаври Українською православною церквою Московського патріархату та передати її у використання Православній церкві України.

      Відповідна петиція з’явилася на сайті президента 15 квітня і вже набрала необхідну кількість підписів.

      Тим часом Усі монахи Києво-Печерської лаври заразилися COVID-19: УПЦ МП спростувала свою ж інформацію

      Петицію ініціював Олексій Кравчук.

      Автор вважає, що Православна церква України – автокефальна православна церква на території України, п'ятнадцята в диптиху. Константинопольська церква вважає ПЦУ єдиною канонічною правонаступницею Київської митрополії.

      Саме тому цілком справедливо, щоб духовну святиню використовувала ПЦУ, яка визнана православним світом. Натомість у петиції мовиться, що УПЦ МП не є автокефальною.

      пцу упц мп києво-печерська лавра петиція
      Петиція набрала необхідну кількість голосів / Скриншот

      Крім того, високі церковні ієрархи УПЦ МП були неодноразово помічені у висловлюваннях та діях направлених проти українського народу.

      Скандали УПЦ МП:

      • У листопаді 2008 року митрополит Онуфрій публічно заявив, що Голодомор 1930-х років український народ "заслужив сам".
      • 5 серпня 2014 Онуфрій виступив із засудженням антитерористичної операції на Донбасі, а також відмовився визнавати причетність Росії до дестабілізації ситуації на сході України.
      • На початку 2018 року священник УПЦ МП Євген Молчанов відмовився відспівувати загиблу однорічну дитину, яка була хрещена у церкві Київського патріархату За його словами, у такому разі дитина вважала нехрещеною.

      Яка мета петиції

      Підписанти вважають, що використання Києво-Печерської лаври Українською православною церквою Московського патріархату повинне бути припинене шляхом розірвання договору оренди та передане Православній церкві України.

      Противники петиції

      Водночас на сайті президента зареєстрували петицію проти вищевказаної ініціативи. Ініціатор – громадянин Родіон Абрамович пропонує відхилити ідею передачі лаври ПЦУ. Він вважає, що Зеленського хочуть "втягнути у міжконфесійний конфлікт". Наразі збір підписів триває.

      Що відомо про Києво-Печерську лавру? Києво-Печерська лавра – православний монастирський комплекс УПЦ МП в Києві. Один із найбільших християнських центрів-святинь країни. Визначна пам'ятка історії та архітектури.

      Києво-Печерська лавра належить державі, а релігійні організації користуються нею на правах оренди.

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини політики Володимир Зеленський Новини України Скандал Новини Києва Києво-Печерська лавра Релігія УПЦ МП Православна церква України
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