Зеленському доведеться віддавати борги, – Казарін

Володимиру Зеленському не позаздриш. Відтепер у нього немає шансів кивати на обставини. Міські легенди свідчать, що рішення йти в політику він прийняв після заборони серіалу "Свати".

Про це у своєму відеоблозі "Грані правди" сказав Павло Казарін.

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За його словами, політика втрутилася в справи шоу-бізнесу, і шоу-бізнес вирішив відповісти. Втім, кажуть, стартові амбіції зводилися лише до 3-4 місця на президентських виборах і до 10% на парламентських. Але щось пішло не так.

"Тепер у нього в розпорядженні самостійна більшість. Безпрецедентний рівень підтримки. Шанси на редагування Конституції. Український виборець зробив все, про що його просив Володимир Зеленський. І тепер президенту доведеться віддавати борги", – зазначив журналіст.

Українські громадяни голосували не за політичну партію "Слуга народу". Давайте начистоту – її просто не існує. Це зібрання незнайомих між собою людей, багато з яких є носіями протилежних цінностей. Люди голосували за самого Зеленського. За власну мрію про "кращого життя". За "світле майбутнє" і "проти всього поганого",

– заявив Казарін.

Він додав, що ставка спрацювала. "Нове" перемогло "старе". Володимир Зеленський отримав все, про що тільки може мріяти політик. І в цьому ж його трагедія. Тому що тепер не вийде списати ненастання епохи щастя на підступи парламенту.



Результати виборів до Ради

Відео повного відеоблогу Павла Казаріна "Грані правди" за 1 серпня 2019