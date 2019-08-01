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      Зеленському доведеться віддавати борги, – Казарін

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Фото з відкритих джерел

      Володимиру Зеленському не позаздриш. Відтепер у нього немає шансів кивати на обставини. Міські легенди свідчать, що рішення йти в політику він прийняв після заборони серіалу "Свати".

      Про це у своєму відеоблозі "Грані правди" сказав Павло Казарін.

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      За його словами, політика втрутилася в справи шоу-бізнесу, і шоу-бізнес вирішив відповісти. Втім, кажуть, стартові амбіції зводилися лише до 3-4 місця на президентських виборах і до 10% на парламентських. Але щось пішло не так.

      "Тепер у нього в розпорядженні самостійна більшість. Безпрецедентний рівень підтримки. Шанси на редагування Конституції. Український виборець зробив все, про що його просив Володимир Зеленський. І тепер президенту доведеться віддавати борги", – зазначив журналіст.

      Українські громадяни голосували не за політичну партію "Слуга народу". Давайте начистоту – її просто не існує. Це зібрання незнайомих між собою людей, багато з яких є носіями протилежних цінностей. Люди голосували за самого Зеленського. За власну мрію про "кращого життя". За "світле майбутнє" і "проти всього поганого",
      – заявив Казарін.

      Він додав, що ставка спрацювала. "Нове" перемогло "старе". Володимир Зеленський отримав все, про що тільки може мріяти політик. І в цьому ж його трагедія. Тому що тепер не вийде списати ненастання епохи щастя на підступи парламенту.

      вибори верховна рада
      Результати виборів до Ради

      Відео повного відеоблогу Павла Казаріна "Грані правди" за 1 серпня 2019

       

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Верховна Рада Слуга народу Відеоблоги
      Джерело: 24 канал
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