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      Без "розслабону": Разумков розповів про закулісся навчань "Слуги народу"

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      Ніякого "розслабону" не помічаю, – Разумков про навчання "Слуги народу"
      Ніякого "розслабону" не помічаю, – Разумков про навчання "Слуги народу" / 24 канал

      Майбутні парламентарі від партії "Слуга народу" у курортному Трускавці на Львівщині навчаються активно – ніхто не розслабляється. Окрім того, це не останні студії для нардепів.

      За тиждень можна здобути потрібні знання, про це заявив лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, пише "Українська правда".

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      Він додав, що не лише вірить у це, «але й впевнений». За його словами, майбутні нардепи ставлять перед собою низку завдань.

      Люди вчаться – і це видно. Ніякого "разслабону" не помічаю. Графік більш ніж щільний. Я впевнений, що це не останній наш семінар. Які будуть інші, подивимося. Можливо якщо б вони вчилися (колишня влада – 24 канал), то не залишали за собою ті показники, які є,
      – додав Разумков.

      Лідер "Слуги народу" зазначив, що друге завдання "слуг народу" – формування команди.

      "Не було в історії країни такий великий фракції, яка за такий короткий проміжок часу набрала б таку велику кількість "багнетів", в хорошому сенсі цього слова. Я впевнений, що через тиждень всі всіх знатимуть. І по імені, і в обличчя", – зазначив він.

      Водночас Разумков розповів, що не всі кандидати змогли приїхати на навчання. Кількість учнів, за словами, 265-270 осіб.

      До нас, припустимо, не потрапив Руслан Стефанчук. Він – в Києві. Займається діяльністю в якості представника президента у Верховній Раді. Якщо говорити з обраних народних депутатів, то не приїхали максимум 4 людини,
      – пояснив очільник партії.

      На навчання також запросили тих, хто "є в списку, але поки перебуває в резерві". Разумков зазначає, що це на той випадок, "якщо хтось із обраних депутатів піде потім у виконавчу владу".

      Зазначимо, загалом усе навчання може коштувати щонайменше 8,5 мільйона гривень, а значна частина суми піде на проживання у найдорожчих готелях.

      Партія "Слуга народу" стала лідером виборів до ВР із результатом 43,16%. Друге місце за кількістю голосів посідає "Опозиційна платформа – за життя" – у неї 13,05%. ВО "Батьківщина" отримала 8,18% голосів. "Європейська Солідарність" – 8,10%, "Голос" – 5,82% Окрім того, "Слуга народу" лідирує за кількістю переможців на мажоритарних округах – 130 місць.

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      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Президент України
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