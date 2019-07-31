Без "розслабону": Разумков розповів про закулісся навчань "Слуги народу"

Майбутні парламентарі від партії "Слуга народу" у курортному Трускавці на Львівщині навчаються активно – ніхто не розслабляється. Окрім того, це не останні студії для нардепів.

За тиждень можна здобути потрібні знання, про це заявив лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, пише "Українська правда".

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Він додав, що не лише вірить у це, «але й впевнений». За його словами, майбутні нардепи ставлять перед собою низку завдань.

Люди вчаться – і це видно. Ніякого "разслабону" не помічаю. Графік більш ніж щільний. Я впевнений, що це не останній наш семінар. Які будуть інші, подивимося. Можливо якщо б вони вчилися (колишня влада – 24 канал), то не залишали за собою ті показники, які є,

– додав Разумков.

Лідер "Слуги народу" зазначив, що друге завдання "слуг народу" – формування команди.

"Не було в історії країни такий великий фракції, яка за такий короткий проміжок часу набрала б таку велику кількість "багнетів", в хорошому сенсі цього слова. Я впевнений, що через тиждень всі всіх знатимуть. І по імені, і в обличчя", – зазначив він.

Водночас Разумков розповів, що не всі кандидати змогли приїхати на навчання. Кількість учнів, за словами, 265-270 осіб.

До нас, припустимо, не потрапив Руслан Стефанчук. Він – в Києві. Займається діяльністю в якості представника президента у Верховній Раді. Якщо говорити з обраних народних депутатів, то не приїхали максимум 4 людини,

– пояснив очільник партії.

На навчання також запросили тих, хто "є в списку, але поки перебуває в резерві". Разумков зазначає, що це на той випадок, "якщо хтось із обраних депутатів піде потім у виконавчу владу".

Зазначимо, загалом усе навчання може коштувати щонайменше 8,5 мільйона гривень, а значна частина суми піде на проживання у найдорожчих готелях.

Партія "Слуга народу" стала лідером виборів до ВР із результатом 43,16%. Друге місце за кількістю голосів посідає "Опозиційна платформа – за життя" – у неї 13,05%. ВО "Батьківщина" отримала 8,18% голосів. "Європейська Солідарність" – 8,10%, "Голос" – 5,82% Окрім того, "Слуга народу" лідирує за кількістю переможців на мажоритарних округах – 130 місць.

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