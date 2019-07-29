20:20
29 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 СЛУГА НАРОДУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Борис Джонсон прем'єр-міністр Ямайки. Санаторій для дєда Путіна
      Вєсті Кремля
      19:35, 27 липня
      Вєсті.UA: Хто стане наступним прем'єром. Як триває навчання "слуг народу"
      Вєсті.UA
      19:01, сьогодні
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 СЛУГА НАРОДУ

      "Слуги народу" у Трускавці: чого навчатимуть майбутніх нардепів – повна програма

      40
      З'явилася програма навчання для майбутніх "Слуг народу"
      З'явилася програма навчання для майбутніх "Слуг народу" / Facebook Oleksandr Marikovski

      Майбутні депутати від "слуги народу" розпочали навчання – в Трускавці на них чекає насичена програма. Від 28 липня до 4 серпня у відпочинковому комплексі "Ріксос" народні обранці отримуватимуть "базовий рівень знань", необхідний для "успішної реалізації повноважень".

      Курс для вже майже депутатів від партії-лідерки парламенських виборів "Слуга народу"розбитий на три програми: основну, факультативну і вечірню, його опис опублікувало видання theБабель.

      Дізнайтесь першими: "Слуги народу" діляться враженнями від тренінгів у Трускавці: фото

      На факультативній програмі майбутнім нардепам розповідають про засади прийняття рішень. Вечірня програма має на меті розвивати "гнучкі навички" – soft skills. Натомість в основній програмі депутатів навчають технологіям політичного процесу.

      Шість блоків основної навчальної програми:

      • Побудова особистої стратегії депутата і кризові комунікації;
      • Публічна політика;
      • Макроекономіка і бюджет;
      • Секторальні напрямки;
      • Законодавчий процес;
      • Впровадження політик і аналіз стейкхолдерів.

      Інтенсив для членів фракції "Слуга народу" проводить Київська школа економіки.

      А тепер детальніше про про кожен із блоків – обранців від партії-переможниці виборів до Верховної Ради навчатимуть відомі експерти.  

      1. Побудова особистої стратегії депутата і кризові комунікації. ​За цей блок відповідає "Слуга народу" Дмитро Разумков, бізнес-тренер Олексій Чорний, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов та голова Державної митної служби Максим Нефьодов.

      2. Публічна політика: аналіз і розробка публічних політик, питання публічних політик, інструменти публічних політик. Цю тему будуть вести заступник голови ОП Олексій Гончарук, експерт з аналізу державної політики Роман Кобець, керівниця проєкту "Індекс моніторингу реформ" у VoxUkraine Тетяна Тищук та завідувачка кафедри публічного управління KSE Христина Голинська.

      3. Макроекономіка і бюджет: відсоткові ставки та курс, бюджетний процес. "Слуг народу" навчатимуть Тимофій Милованов, директор Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Сергій Ніколайчук, колишній міністр фінансів та віцепрем'єр Віктор Пинзеник і заступник міністра фінансів Юрій Джигир.

      4. Окрім того, курс передбачає такі секторальні напрямки:

      • Енергетика. За цей напрям відповідає глава "Укренерго" Всеволод Ковальчук і ексголова нацкомісії з державного регулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Юлія Ковалів.
      • Управління. Тут головуватиме експерт з корпоративного управління держпідприємствами і приватизації Андрій Бойцун.
      • Соціальна політика. Цей напрям вестиме Юлія Соколовська, керівниця компонента реформування системи охорони здоров'я Проєкту USAID "Реформа ВІЛ-послуг в дії".
      • Освіта. За цей сектор відповідатиме директор департаменту вищої освіти і освіти дорослих Олег Шаров і голова Державної служби якості освіти України Руслан Гурак.
      • Інфраструктура. Веде перший заступник міністра інфраструктури Володимир Шульмейстер.
      • Безпека і оборона. Відповідає заступник голови Постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО Олексій Скрипник.
      • Податки. За цим сектором закріплений партнер юридичної компанії "Arzinger" Павло Ходаковський.
      • Міжнародна торгівля і угода з ЄС. Веде радник міністра закордонних справ Тарас Качка.

      Більшість обранців добиралися до курортного містечка потягом "Київ – Трускавець". Саме у "Зепотязі" і були зроблені перші фото, а Анна Новосад навіть святкувала у ньому свій день народження.

      5. Законодавчий процес та підготовка законодавчих документів: як працює законодавча машина, як працює держава, як підготувати свій законопроект. У межах цього напрямку майбутніх нардепів навчатимуть директор програми USAID "Рада: відповідальність, підзвітність, демократичне парламентське представництво" Ігор Когут та головна консультантка Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради Олександра Кармаза.

      6. Впровадження політик і аналіз стейкхолдерів: цифрові технології, цифрові трансформації, цифрова економіка, побудова стратегії впровадження політик. Тут лекторами булуть Олексій Гончарук, Тимофій Милованов, бізнес-консультант Олексій Сарбаєв, виконувач обов'язків директора "ProZorro" Олексій Соболєв і співзасновник "ProZorro" Олександр Стародубцев.

      Деталі: З'їзд партії "Слуга народу" в Трускавці: як відбуваються навчання

      Які результати виборів?Центральна виборча комісія завершила офіційний підрахунок голосів – лідирує партія "Слуга народу" із результатом 43,16%. Друге місце за кількістю голосів посідає "Опозиційна платформа – за життя" – у неї 13,05%. ВО "Батьківщина" отримала 8,18% голосів. "Європейська Солідарність" – 8,10%, "Голос" – 5,82% Окрім того, "Слуга народу" лідирує за кількістю переможців на мажоритарних округах – 130 місць.

      Згідно з даними ЦВК, до Трускавця на тренінги і до Верховної Ради України потрапляють 254 депутати від "Слуги народу".

      Розподіл місць в Раді, парламентські вибори
      Як розподіляться місця у новій Верховній Раді / інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Гороскоп на 2019 рік Жовтої Свині: які прогнози підготували астрологи для всіх знаків зодіаку
      сьогодні
      75616
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Парламентські вибори 2019 Слуга народу
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Коли чекати на дешеві кавуни та дині
      сьогодні , 20:02 Коли чекати на дешеві кавуни та дині
      Ірина Поліщук 525
      Офіційні результати парламентських виборів 2019: ЦВК почала визнавати результати в округах
      сьогодні , 19:45 Офіційні результати парламентських виборів 2019: ЦВК почала визнавати результати в округах
      230731
      Опозиція нового складу Ради: хто увійде і який матиме вплив
      сьогодні , 18:01 Опозиція нового складу Ради: хто увійде і який матиме вплив
      Інна Жолобович 1666
      На землі, на воді і в повітрі: маневри бійців ООС: вражаючі фото
      сьогодні , 18:01 На землі, на воді і в повітрі: маневри бійців ООС: вражаючі фото
      Володимир Патола
      Голос Путіна в Раді: хто з прихильників Росії пройшов до українського парламенту
      сьогодні , 16:01 Голос Путіна в Раді: хто з прихильників Росії пройшов до українського парламенту
      Світлана Попова 14162
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук