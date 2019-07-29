"Слуги народу" у Трускавці: чого навчатимуть майбутніх нардепів – повна програма

Майбутні депутати від "слуги народу" розпочали навчання – в Трускавці на них чекає насичена програма. Від 28 липня до 4 серпня у відпочинковому комплексі "Ріксос" народні обранці отримуватимуть "базовий рівень знань", необхідний для "успішної реалізації повноважень".

Курс для вже майже депутатів від партії-лідерки парламенських виборів "Слуга народу"розбитий на три програми: основну, факультативну і вечірню, його опис опублікувало видання theБабель.

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На факультативній програмі майбутнім нардепам розповідають про засади прийняття рішень. Вечірня програма має на меті розвивати "гнучкі навички" – soft skills. Натомість в основній програмі депутатів навчають технологіям політичного процесу.

Шість блоків основної навчальної програми:

Побудова особистої стратегії депутата і кризові комунікації;

Публічна політика;

Макроекономіка і бюджет;

Секторальні напрямки;

Законодавчий процес;

Впровадження політик і аналіз стейкхолдерів.

Інтенсив для членів фракції "Слуга народу" проводить Київська школа економіки.

А тепер детальніше про про кожен із блоків – обранців від партії-переможниці виборів до Верховної Ради навчатимуть відомі експерти.

1. Побудова особистої стратегії депутата і кризові комунікації. ​За цей блок відповідає "Слуга народу" Дмитро Разумков, бізнес-тренер Олексій Чорний, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов та голова Державної митної служби Максим Нефьодов.

2. Публічна політика: аналіз і розробка публічних політик, питання публічних політик, інструменти публічних політик. Цю тему будуть вести заступник голови ОП Олексій Гончарук, експерт з аналізу державної політики Роман Кобець, керівниця проєкту "Індекс моніторингу реформ" у VoxUkraine Тетяна Тищук та завідувачка кафедри публічного управління KSE Христина Голинська.

3. Макроекономіка і бюджет: відсоткові ставки та курс, бюджетний процес. "Слуг народу" навчатимуть Тимофій Милованов, директор Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Сергій Ніколайчук, колишній міністр фінансів та віцепрем'єр Віктор Пинзеник і заступник міністра фінансів Юрій Джигир.

4. Окрім того, курс передбачає такі секторальні напрямки:

Енергетика. За цей напрям відповідає глава "Укренерго" Всеволод Ковальчук і ексголова нацкомісії з державного регулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Юлія Ковалів.

Управління. Тут головуватиме експерт з корпоративного управління держпідприємствами і приватизації Андрій Бойцун.

Соціальна політика. Цей напрям вестиме Юлія Соколовська, керівниця компонента реформування системи охорони здоров'я Проєкту USAID "Реформа ВІЛ-послуг в дії".

Освіта. За цей сектор відповідатиме директор департаменту вищої освіти і освіти дорослих Олег Шаров і голова Державної служби якості освіти України Руслан Гурак.

Інфраструктура. Веде перший заступник міністра інфраструктури Володимир Шульмейстер.

Безпека і оборона. Відповідає заступник голови Постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО Олексій Скрипник.

Податки. За цим сектором закріплений партнер юридичної компанії "Arzinger" Павло Ходаковський.

Міжнародна торгівля і угода з ЄС. Веде радник міністра закордонних справ Тарас Качка.

Більшість обранців добиралися до курортного містечка потягом "Київ – Трускавець". Саме у "Зепотязі" і були зроблені перші фото, а Анна Новосад навіть святкувала у ньому свій день народження.

5. Законодавчий процес та підготовка законодавчих документів: як працює законодавча машина, як працює держава, як підготувати свій законопроект. У межах цього напрямку майбутніх нардепів навчатимуть директор програми USAID "Рада: відповідальність, підзвітність, демократичне парламентське представництво" Ігор Когут та головна консультантка Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради Олександра Кармаза.

6. Впровадження політик і аналіз стейкхолдерів: цифрові технології, цифрові трансформації, цифрова економіка, побудова стратегії впровадження політик. Тут лекторами булуть Олексій Гончарук, Тимофій Милованов, бізнес-консультант Олексій Сарбаєв, виконувач обов'язків директора "ProZorro" Олексій Соболєв і співзасновник "ProZorro" Олександр Стародубцев.

Деталі: З'їзд партії "Слуга народу" в Трускавці: як відбуваються навчання

Які результати виборів?Центральна виборча комісія завершила офіційний підрахунок голосів – лідирує партія "Слуга народу" із результатом 43,16%. Друге місце за кількістю голосів посідає "Опозиційна платформа – за життя" – у неї 13,05%. ВО "Батьківщина" отримала 8,18% голосів. "Європейська Солідарність" – 8,10%, "Голос" – 5,82% Окрім того, "Слуга народу" лідирує за кількістю переможців на мажоритарних округах – 130 місць.

Згідно з даними ЦВК, до Трускавця на тренінги і до Верховної Ради України потрапляють 254 депутати від "Слуги народу".



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