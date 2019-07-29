"Слуги народу" діляться враженнями від тренінгів у Трускавці: фото
Ранкові пробіжки, святкування дня народження у потязі і справжній шок галичан. Майбутні парламентарі від "Слуги народ" діляться у соцмережах фото та враженнями від навчання у Трускавці.
Більшість обранців добиралися до курортного містечка потягом "Київ – Трускавець". Саме у "Зепотязі" і були зроблені перші фото, а Анна Новосад навіть святкувала у ньому свій день народження.
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Фотографіями з потягу поділилась її колега по партії Роксолана Підласа.
Вже звичним для "Слуг народу" фото з автозаправної станції поділився інший партієць Сергій Бабак.
Найспортивніший "слуга народу" Жан Беленюк у Трускавець приїхав транзитом через Львів. На своїй сторінці в Instagram майбутній парламентар відзначив здивування львів'ян, яких вражала українська мова з вуст темношкірого парубка. Сам Беленюк на тренінг добирався автобусом "Львів – Східниця".
Галині Янченко пощастило знайти серед колег прихильників здорового способу життя. Вона поділилась світлинами з ранкової пробіжки.
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Багато політиків ділилися фото з самих тренінгів. Наприклад, Олександр Маріковський без зайвої скромності назвав їх "навчаннями найбільшої депутатської фракції в історії України".
Святослав Юраш процитував Шевченка, Олександр Куницький нагадав, що вчитися ніколи не пізно, а Богдан Яременко поскаржився на те, що навчатися доводиться навіть у неділю.
Згідно з даними ЦВК, до Трускавця на тренінги і до Верховної Ради України потрапляють 254 депутати від "Слуги народу".
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