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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 СЛУГА НАРОДУ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 СЛУГА НАРОДУ

      "Слуги народу" діляться враженнями від тренінгів у Трускавці: фото

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      Кандидати від "Слуги народу" діляться у соцмережах фото з тренінгів у Трускавці
      Кандидати від "Слуги народу" діляться у соцмережах фото з тренінгів у Трускавці / focus.ua

      Ранкові пробіжки, святкування дня народження у потязі і справжній шок галичан. Майбутні парламентарі від "Слуги народ" діляться у соцмережах фото та враженнями від навчання у Трускавці.

      Більшість обранців добиралися до курортного містечка потягом "Київ – Трускавець". Саме у "Зепотязі" і були зроблені перші фото, а Анна Новосад навіть святкувала у ньому свій день народження.

      До слова: З'їзд партії "Слуга народу" в Трускавці: як відбуваються навчання

      Фотографіями з потягу поділилась її колега по партії Роксолана Підласа.

      Вже звичним для "Слуг народу" фото з автозаправної станції поділився інший партієць Сергій Бабак.

      Найспортивніший "слуга народу" Жан Беленюк у Трускавець приїхав транзитом через Львів. На своїй сторінці в Instagram майбутній парламентар відзначив здивування львів'ян, яких вражала українська мова з вуст темношкірого парубка. Сам Беленюк на тренінг добирався автобусом "Львів – Східниця".

      Галині Янченко пощастило знайти серед колег прихильників здорового способу життя. Вона поділилась світлинами з ранкової пробіжки.

      Цікаво: Вишкіл молодого депутата: як і де навчатимуться "слуги народу"

      Багато політиків ділилися фото з самих тренінгів. Наприклад, Олександр Маріковський без зайвої скромності назвав їх "навчаннями найбільшої депутатської фракції в історії України".

      Святослав Юраш процитував Шевченка, Олександр Куницький нагадав, що вчитися ніколи не пізно, а Богдан Яременко поскаржився на те, що навчатися доводиться навіть у неділю.

      Згідно з даними ЦВК, до Трускавця на тренінги і до Верховної Ради України потрапляють 254 депутати від "Слуги народу".

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      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Парламентські вибори 2019 Жан Беленюк Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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