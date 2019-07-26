Вишкіл молодого депутата: як і де навчатимуться "слуги народу"

Майбутні народні обранці від "Слуги народу" проведуть тиждень тренінгів в курортному Трускавці. Там на потенційних парламентарів очікує жорстка програма підготовки з 6 щоденними блоками занять. Це буде лише перший тиждень з широкого плану навчання.

Програма підготовки включає в себе лекції від професорів Київської школи економіки та фахівців в інших галузях, а також групові заняття для закріплення знань, розповів генеральний директор економічної школи Тимофій Милованов.

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Приблизний розклад дня:

07.30 – 08.30: сніданок;

сніданок; 08.30 – 10.00: блок 1 (основна програма);

блок 1 (основна програма); 10.00 – 10.20: перерва 1;

перерва 1; 10.20 – 11.50: блок 2 (основна програма);

блок 2 (основна програма); 12.00 – 13.00: обід;

обід; 13.00 – 14.30: блок 3 (основна програма);

блок 3 (основна програма); 14.30 – 14.50: перерва 2;

перерва 2; 14.50 – 16.20: блок 4 (основна програма);

блок 4 (основна програма); 16.20 – 16.40: перерва 3;

перерва 3; 16.40 – 18.00: блок 5 (факультативна програма);

блок 5 (факультативна програма); 18.00 – 19.00: вечеря;

вечеря; 19.00 – 21.30: блок 6 (вечірня програма).

Такий жорсткий формат – це реально "жесть". Навіть для мене, з досвідом дуже вимогливих програм у топових університетах. Подивимось, чи та хто витримає,

– підкреслив Тимофій Милованов.

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Крім того він пояснив, що місцем проведення тренінгів було обрано саме Трускавець, позаяк в Україні важко було знайти відповідну інфраструктуру для настільки масштабних навчань дорослих.

Згідно з даними ЦВК, до Трускавця на тренінги і до Верховної Ради України потрапляють 254 депутати від "Слуги народу".



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