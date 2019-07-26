Вишкіл молодого депутата: як і де навчатимуться "слуги народу"
Майбутні народні обранці від "Слуги народу" проведуть тиждень тренінгів в курортному Трускавці. Там на потенційних парламентарів очікує жорстка програма підготовки з 6 щоденними блоками занять. Це буде лише перший тиждень з широкого плану навчання.
Програма підготовки включає в себе лекції від професорів Київської школи економіки та фахівців в інших галузях, а також групові заняття для закріплення знань, розповів генеральний директор економічної школи Тимофій Милованов.
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Приблизний розклад дня:
- 07.30 – 08.30: сніданок;
- 08.30 – 10.00: блок 1 (основна програма);
- 10.00 – 10.20: перерва 1;
- 10.20 – 11.50: блок 2 (основна програма);
- 12.00 – 13.00: обід;
- 13.00 – 14.30: блок 3 (основна програма);
- 14.30 – 14.50: перерва 2;
- 14.50 – 16.20: блок 4 (основна програма);
- 16.20 – 16.40: перерва 3;
- 16.40 – 18.00: блок 5 (факультативна програма);
- 18.00 – 19.00: вечеря;
- 19.00 – 21.30: блок 6 (вечірня програма).
Такий жорсткий формат – це реально "жесть". Навіть для мене, з досвідом дуже вимогливих програм у топових університетах. Подивимось, чи та хто витримає,
– підкреслив Тимофій Милованов.
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Крім того він пояснив, що місцем проведення тренінгів було обрано саме Трускавець, позаяк в Україні важко було знайти відповідну інфраструктуру для настільки масштабних навчань дорослих.
Згідно з даними ЦВК, до Трускавця на тренінги і до Верховної Ради України потрапляють 254 депутати від "Слуги народу".
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