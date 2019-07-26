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      Вишкіл молодого депутата: як і де навчатимуться "слуги народу"

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      Тижневу підготовку до Верховної Ради "Слуга народу" проведе у Трускавці
      Тижневу підготовку до Верховної Ради "Слуга народу" проведе у Трускавці / www.apravda.com

      Майбутні народні обранці від "Слуги народу" проведуть тиждень тренінгів в курортному Трускавці. Там на потенційних парламентарів очікує жорстка програма підготовки з 6 щоденними блоками занять. Це буде лише перший тиждень з широкого плану навчання.

      Програма підготовки включає в себе лекції від професорів Київської школи економіки та фахівців в інших галузях, а також групові заняття для закріплення знань, розповів генеральний директор економічної школи Тимофій Милованов.

      Важливо: Скільки місць у Раді отримають партії-переможці

      Приблизний розклад дня:

      • 07.30 – 08.30: сніданок;
      • 08.30 – 10.00: блок 1 (основна програма);
      • 10.00 – 10.20: перерва 1;
      • 10.20 – 11.50: блок 2 (основна програма);
      • 12.00 – 13.00: обід;
      • 13.00 – 14.30: блок 3 (основна програма);
      • 14.30 – 14.50: перерва 2;
      • 14.50 – 16.20: блок 4 (основна програма);
      • 16.20 – 16.40: перерва 3;
      • 16.40 – 18.00: блок 5 (факультативна програма);
      • 18.00 – 19.00: вечеря;
      • 19.00 – 21.30: блок 6 (вечірня програма). 

      Такий жорсткий формат – це реально "жесть". Навіть для мене, з досвідом дуже вимогливих програм у топових університетах. Подивимось, чи та хто витримає,
      – підкреслив Тимофій Милованов.

      До слова: Ситуація на окрузі №64: почався суд за позовом "Слуги народу"

      Крім того він пояснив, що місцем проведення тренінгів було обрано саме Трускавець, позаяк в Україні важко було знайти відповідну інфраструктуру для настільки масштабних навчань дорослих.

      Згідно з даними ЦВК, до Трускавця на тренінги і до Верховної Ради України потрапляють 254 депутати від "Слуги народу".

      Розподіл місць в Раді, результати виборів
      Скільки місць матимуть партії у Верховній Раді / інфографіка 24 каналу

      blog_ava
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      Теги: Верховна Рада Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Слуга народу
      Джерело: 24 канал
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