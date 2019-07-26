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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Ситуація на окрузі №64: почався суд за позовом "Слуги народу"

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      Фото з місця події
      Фото з місця події / 24 канал

      Житомирський окружний адміністративний суд розпочав розгляд позову щодо визнання недійсними результатів парламентських виборів на 64 окрузі.

      Як повідомила кореспондентка 24 каналу, відповідний позов подав Олексій Шляга – довірена особа кандидата від "Слуги народу" В'ячеслава Сігачова. 

      Зверніть увагу: Гостросюжетні вибори в Коростені: хто переміг і навіщо був гелікоптер

      Одразу після початку засідання оголосили перерву на годину. Адже ще не з'явилися представники усіх сторін, зокрема інших кандидатів: їх просто не змогли повідомити.


      Початок судового засідання / Фото 24 каналу (Марія Писаренко)

      Це попри те, що сам кандидат в нардепи напередодні визнав свою поразку. Сігачов підписав протоколи й визнав, що поступився самовисуванцю Володимиру Арешонкову. Однак, як стало відомо 24 каналу, передумав, а потім – передумав ще раз.

      Спершу він визнав поразку, а потім заявив, що хоче, щоб голоси виборців таки перерахували – попри те, що їх уже неодноразово перераховували. А для "забезпечення порядку" на окрузі навіть прилітали спецпризначенці на гелікоптері.

      Зрештою, Сігачов таки визнав, що програв вибори й депутатом від 64 округу стане самовисуванець Арешонков.

      Дивіться відео 24 каналу, як Сігачов підписує протоколи, які визнають перемогу Арешонкова:

      Що відбувається у 64 окрузі

      На окрузі №64 в Коростені Житомирської області змагалися головно три кандидати:

      – самовисуванець Володимир Арешонков,
      – представник пропрезидентської партії "Слуга народу" В'ячеслав Сігачов,
      – скандальний нардеп чотирьох скликань Сергій Пашинський.

      Саме про останнього спостерігачі та ЗМІ говорили: депутат має намір фальсифікувати вибори на свою користь. Інформація набула резонансу і голоси на дільницях порахували без порушень. Однак загалом порушень на окрузі фіксували чимало. Почалося з того, що Сігачов напередодні виборів заявив, що хтось клонував його сторінку у Facebook і з неї заявив, що той "знімається з виборів".

      Далі з'явилася інформація, що деякі протоколи ДВК "переписували" з намаганням додати голосів Пашинському. Зрештою, в округ навіть прилетів гелікоптер із спецпідрозділом ТОР – начебто тому, що на там виникла "загроза провокацій".

      Станом на зараз відомо, що Володимир Арешонков переміг. Він отримав 27,63% голосів. Із різницею у кількасот голосів Арешонков обійшов Сігачова – у того 26,83%. Пашинський випав з боротьби – у нього лише 18,04% голосів.

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      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Слуга народу Судді
      Джерело: 24 канал
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