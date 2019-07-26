Ситуація на окрузі №64: почався суд за позовом "Слуги народу"
Житомирський окружний адміністративний суд розпочав розгляд позову щодо визнання недійсними результатів парламентських виборів на 64 окрузі.
Як повідомила кореспондентка 24 каналу, відповідний позов подав Олексій Шляга – довірена особа кандидата від "Слуги народу" В'ячеслава Сігачова.
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Одразу після початку засідання оголосили перерву на годину. Адже ще не з'явилися представники усіх сторін, зокрема інших кандидатів: їх просто не змогли повідомити.
Початок судового засідання / Фото 24 каналу (Марія Писаренко)
Це попри те, що сам кандидат в нардепи напередодні визнав свою поразку. Сігачов підписав протоколи й визнав, що поступився самовисуванцю Володимиру Арешонкову. Однак, як стало відомо 24 каналу, передумав, а потім – передумав ще раз.
Спершу він визнав поразку, а потім заявив, що хоче, щоб голоси виборців таки перерахували – попри те, що їх уже неодноразово перераховували. А для "забезпечення порядку" на окрузі навіть прилітали спецпризначенці на гелікоптері.
Зрештою, Сігачов таки визнав, що програв вибори й депутатом від 64 округу стане самовисуванець Арешонков.
Дивіться відео 24 каналу, як Сігачов підписує протоколи, які визнають перемогу Арешонкова:
Що відбувається у 64 окрузі
На окрузі №64 в Коростені Житомирської області змагалися головно три кандидати:
– самовисуванець Володимир Арешонков,
– представник пропрезидентської партії "Слуга народу" В'ячеслав Сігачов,
– скандальний нардеп чотирьох скликань Сергій Пашинський.
Саме про останнього спостерігачі та ЗМІ говорили: депутат має намір фальсифікувати вибори на свою користь. Інформація набула резонансу і голоси на дільницях порахували без порушень. Однак загалом порушень на окрузі фіксували чимало. Почалося з того, що Сігачов напередодні виборів заявив, що хтось клонував його сторінку у Facebook і з неї заявив, що той "знімається з виборів".
Далі з'явилася інформація, що деякі протоколи ДВК "переписували" з намаганням додати голосів Пашинському. Зрештою, в округ навіть прилетів гелікоптер із спецпідрозділом ТОР – начебто тому, що на там виникла "загроза провокацій".
Станом на зараз відомо, що Володимир Арешонков переміг. Він отримав 27,63% голосів. Із різницею у кількасот голосів Арешонков обійшов Сігачова – у того 26,83%. Пашинський випав з боротьби – у нього лише 18,04% голосів.