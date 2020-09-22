Землетрус магнітудою 5,9 сколихнув Іркутську область у Росії вночі 22 вересня. Наразі інформації про жертв та руйнування не надходило, але в регіоні запровадили режим підвищеної готовності до надзвичайної ситуації.

Землетрус біля Байкалу: деталі

Епіцентр землетрусу в Росії 22 вересня, як пише Meduza, розташований за 15 кілометрів від селища Култук, що на березі Байкалу.

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Підземні поштовхи відчували в 12 районах Іркутської області (особливо у Слюдянському) та по всій Бурятії. В Іркутську (обласному центрі) введено режим підвищеної готовності до надзвичайної ситуації.

У російському МНС кажуть, що жертв і руйнувань немає. Одначе у передмісті Іркутська люди самостійно евакуювалися з будинків, а в деяких селах регіону зникла електрика.

Що відомо про потужність землетрусу біля Байкалу

Європейський середземноморський сейсмологічний центр зареєстрував землетрус магнітудою 5,5.

У МНС Росії повідомили про кілька поштовхів магнітудою від 5 до 6.

А на порталі адміністрації Іркутська написали про магнітуду 8,1 в епіцентрі землетрусу.

Свідки землетрусу розповіли, що відчували сильні поштовхи, будинки трусилися, меблі падали, і загалом люди дуже перелякалися: "Страшно, капець. Весь будинок трусило".

Мешканці Іркутської області й Бурятії публікують у соцмережах повідомлення та відео про землетрус

Землетрус потрапив у прямий ефір місцевого стрімера (обережно, у відео чути лайку)

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Землетрус на Байкалі: приблизне розташування епіцентру на мапі