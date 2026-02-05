В Україні знову стався землетрус: де саме і наскільки сильним він був
- 4 лютого 2026 року у Чернівецькій області, в Дністровському районі, зареєстрували землетрус магнітудою 1,7.
- Підземні поштовхи були невідчутні для людей і сталися на глибині близько 3 кілометрів.
В Україні зафіксували землетрус. Цього разу підземні поштовхи сталися у Чернівецькій області.
Це вже не перший випадок сейсмічної активності у регіоні за останній час. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.
Що відомо про землетрус на Буковині?
4 лютого 2026 року землетрус зареєстрували у Чернівецькій області. Підземні поштовхи сталися о 23:44 у Дністровському районі, на території Сокирянської громади.
Магнітуда землетрусу становила 1,7 за шкалою Ріхтера, глибина – близько 3 кілометрів.
За класифікацією сейсмологів, він належить до невідчутних і зазвичай не відчувається людьми.
Це не єдиний випадок за останній час: де ще фіксували землетруси?
2 лютого землетрус стався в Азовському морі. Епіцентр був на глибині 10 кілометрів, поштовхи відчувалися на відстань до 300 кілометрів, зокрема в Дніпрі, Запоріжжі та Донецькій області.
У Хмельницькій області 19 січня зафіксували дуже слабкий землетрус. Його магнітуда була настільки низькою, що люди його й не відчували. Жодних руйнувань чи загрози для населення не було.
У західному регіоні України слабкий землетрус стався в грудні. Поштовхи були ледь відчутними й не спричинили жодних негативних наслідків. Фахівці зазначили, що така сейсмічна активність не є небезпечною.
У Чернівецькій області вночі 13 грудня зафіксували землетрус помірної слабкості. Деякі мешканці могли відчути легкі поштовхи, але руйнувань не було.