5 лютого, 11:06
В Україні знову стався землетрус: де саме і наскільки сильним він був

Вероніка Соцкова
Основні тези
  • 4 лютого 2026 року у Чернівецькій області, в Дністровському районі, зареєстрували землетрус магнітудою 1,7.
  • Підземні поштовхи були невідчутні для людей і сталися на глибині близько 3 кілометрів.

В Україні зафіксували землетрус. Цього разу підземні поштовхи сталися у Чернівецькій області.

Це вже не перший випадок сейсмічної активності у регіоні за останній час. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Що відомо про землетрус на Буковині?

4 лютого 2026 року землетрус зареєстрували у Чернівецькій області. Підземні поштовхи сталися о 23:44 у Дністровському районі, на території Сокирянської громади. 

Магнітуда землетрусу становила 1,7 за шкалою Ріхтера, глибина – близько 3 кілометрів. 

За класифікацією сейсмологів, він належить до невідчутних і зазвичай не відчувається людьми.

