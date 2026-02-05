В Україні знову стався землетрус: де саме і наскільки сильним він був

В Україні зафіксували землетрус. Цього разу підземні поштовхи сталися у Чернівецькій області.

Це вже не перший випадок сейсмічної активності у регіоні за останній час. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Що відомо про землетрус на Буковині?

4 лютого 2026 року землетрус зареєстрували у Чернівецькій області. Підземні поштовхи сталися о 23:44 у Дністровському районі, на території Сокирянської громади.

Магнітуда землетрусу становила 1,7 за шкалою Ріхтера, глибина – близько 3 кілометрів.

За класифікацією сейсмологів, він належить до невідчутних і зазвичай не відчувається людьми.

