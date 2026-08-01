Посипалися будинки: Неаполь сколихнув найпотужніший за останні 40 років землетрус

У п'ятницю, 31 липня, поблизу італійського Неаполя стався землетрус магнітудою 4,7. Через підземні поштовхи виникли перебої з електропостачанням, а також пошкоджено кілька будівель.

Про наслідки землетрусу на півдні Італії повідомляють Reuters і ANSA.

Що відомо про сильний землетрус біля Неаполя?

Землетрус стався о 19:46 за місцевим часом. Його епіцентр розташовувався в районі Кампі-Флегрей на захід від Неаполя, а осередок залягав на глибині близько 3 кілометрів.

Після основного поштовху розпочався потужний сейсмічний рій, який не припинявся протягом вечора. Було зафіксовано щонайменше 30 афтершоків. Найсильніший із них мав магнітуду 3,8 і стався близько 22:00.

Останній поштовх магнітудою 1,6 зареєстрували о 00:03.

У Неаполі почали руйнуватися будівлі, а зі схилів на автомобілі та залізничні колії посипалися каміння й уламки скель.

Італійська пожежна служба повідомила про незначні пошкодження будівель у місті та його околицях. Як запобіжний захід місцева влада тимчасово зупинила рух приміських поїздів і метро.

Найбільших руйнувань зазнав Поццуолі. На вулиці Перголезі обвалилася частина стіни житлового будинку. Великі уламки вулканічного туфу впали на припарковані автомобілі та пошкодили їх.

Також у Поццуолі та районі Баньйолі повідомляють про численні падіння карнизів і шматків штукатурки.

За останніми даними, постраждала щонайменше 21 людина, двоє перебувають у важкому стані.

У тимчасовому центрі прийому Palatrincone у Поццуолі вже підготували 185 місць для людей, які не можуть повернутися додому.

За даними італійських ЗМІ, це один із найпотужніших землетрусів, коли-небудь зафіксованих у цьому районі та найсильніший за останні 40 років. Він перевищив попередній рекордний землетрус магнітудою 4,6, який стався 30 червня 2025 року.

Як трусило біля Неаполя: дивіться відео

Будівлі почали обсипатися: дивіться відео

Автівки вкриті попелом: дивіться відео

Жахливі руйнування внаслідок підземних поштовхів: дивіться відео

Наслідки землетрусу на півдні Італії: дивіться відео

Неаполь сколихнув землетрус: дивіться відео

Наслідки землетрусу біля Неаполя: дивіться відео

Кампі-Флегрей – це густонаселена вулканічна кальдера, яка охоплює значну частину західного Неаполя. Останніми роками тут дедалі частіше фіксують сейсмічну активність, через що уряд посилив моніторинг ситуації.

Хоча невеликі землетруси в цьому районі є звичним явищем, сильніші поштовхи посилили побоювання щодо можливого повторення сейсмічної кризи початку 1980-х років.

Тоді масштабні підземні поштовхи спричинили серйозні руйнування та змусили тисячі людей залишити свої домівки.

До слова, землетруси в Італії трапляються досить часто. У 2016 році серія потужних землетрусів сколихнула центральну частину країни, спустошивши райони Лаціо, Умбрія та Марке. Тоді загинули близько 300 людей.

Найсмертоноснішим за останні десятиліття став землетрус магнітудою 6,9, який стався в листопаді 1980 року в районі Ірпінії на півдні Італії. Він забрав життя приблизно 2 700 людей і зруйнував сотні населених пунктів.