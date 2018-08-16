Згадали і про Стуса: активісти обмалювали асфальт під стінами офісу скандального Медведчука

У четвер, 16 серпня, активісти прийшли до офісу скандального Віктора Медведчука, обмалювали асфальт різними кольорами та вимагали звільнити політв'язнів Кремля.

Про це повідомила кореспондентка 24 каналу у прямому ефірі.

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Дві години поспіль активісти обмальовували асфальт під стінами офісу Віктора Медведчука. Цю акцію організували українські режисери та небайдужі люди.



Активісти обмальовували асфальт під стінами офісу Віктора Медведчука

Зазначимо, що акція відбувається вже вдруге, активісти хочуть нагадати про те, що Медведчук вже давно мав вирішити долю українських політв’язнів, які знаходяться на території Росії.

На асфальті зустрічаються написи "Free Sentsov", а також нагадування про те, що Медведчук кум Путіна. А на сусідньому будинку активісти влаштували імпровізований мурал, на якому зображений Василь Стус, а під ним тег #МедведчукМиНеЗабули. Йдеться про те, що саме Медведчук відправив українського поета на 10 років до таборів, де він і помер.



Активісти зробили імпровізований мурал із Василем Стусом

Активісти зазначили, що це не остання акція. Учасники акції будуть замальовувати майже кожен сантиметр цього асфальту, аби нагадувати про те, долю кремлівських в’язнів мали б вже вирішити і вони повинні бути вже вдома.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що у фільмі про українського письменника-дисидента Василя Стуса, який має вийти на екрани у 2019 році, видалили усі згадки про Віктора Медведчука – захисника у процесі над поетом, хоча сам підсудний від нього відмовився.