21:11
16 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
26°C 19°C
  • п'ятниця
    29°C 18°C
  • субота
    30°C 18°C
  • неділя
    31°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Хайпи Путіна. Кубок Стенлі з пельменями
Вєсті Кремля
21:09, сьогодні
Вєсті.UA. Таланти Савченко в ізоляторі. Чергова ганьба очільника Миколаївщини
Вєсті.UA
19:20, сьогодні
Як кулаками вирішують проблеми у Полтаві під гаслом антикорупційної діяльності
ЦРУ
09:00, 15 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Радянський плагіат
Згадати все
17:57, 15 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
НЕГОДА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Згадали і про Стуса: активісти обмалювали асфальт під стінами офісу скандального Медведчука

51 Читать новость на русском

У четвер, 16 серпня, активісти прийшли до офісу скандального Віктора Медведчука, обмалювали асфальт різними кольорами та вимагали звільнити політв'язнів Кремля.

Про це повідомила кореспондентка 24 каналу у прямому ефірі.

Читайте також: Не адвокат, а другий прокурор: шокуюча правда про те, як Медведчук "захищав" Стуса

Дві години поспіль активісти обмальовували асфальт під стінами офісу Віктора Медведчука. Цю акцію організували українські режисери та небайдужі люди.

Активісти обмальовували асфальт під стінами офісу Віктора Медведчука
Активісти обмальовували асфальт під стінами офісу Віктора Медведчука

Зазначимо, що акція відбувається вже вдруге, активісти хочуть нагадати про те, що Медведчук вже давно мав вирішити долю українських політв’язнів, які знаходяться на території Росії.

На асфальті зустрічаються написи "Free Sentsov", а також нагадування про те, що Медведчук кум Путіна. А на сусідньому будинку активісти влаштували імпровізований мурал, на якому зображений Василь Стус, а під ним тег #МедведчукМиНеЗабули. Йдеться про те, що саме Медведчук відправив українського поета на 10 років до таборів, де він і помер.

Активісти зробили імпровізований мурал із Василем Стусом
Активісти зробили імпровізований мурал із Василем Стусом

Активісти зазначили, що це не остання акція. Учасники акції будуть замальовувати майже кожен сантиметр цього асфальту, аби нагадувати про те, долю кремлівських в’язнів мали б вже вирішити і вони повинні бути вже вдома.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що у фільмі про українського письменника-дисидента Василя Стуса, який має вийти на екрани у 2019 році, видалили усі згадки про Віктора Медведчука – захисника у процесі над поетом, хоча сам підсудний від нього відмовився.

Теги: Скандал з фільмом про Стуса Віктор Медведчук Новини України Новини Києва Українці в полоні РФ
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
5 корисних речей від Xiaomi, які вас здивують
сьогодні, 21:07 5 корисних речей від Xiaomi, які вас здивують
Президенту можна все: скільки мільярдів Порошенко заборгував державі
сьогодні, 20:00 Президенту можна все: скільки мільярдів Порошенко заборгував державі
Дмитро Гнап
Як уберегтись від алергії
15 серпня, 17:30 Як уберегтись від алергії
Найкомфортніші для життя міста світу: опублікований рейтинг від The Economist
сьогодні, 19:45 Найкомфортніші для життя міста світу: опублікований рейтинг від The Economist
Удар для НАТО та шанс для Росії: західні ЗМІ про конфлікт між США і Туреччиною
сьогодні, 19:01 Удар для НАТО та шанс для Росії: західні ЗМІ про конфлікт між США і Туреччиною
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Джемілєв прокоментував президентські вибори у Франції
 24 квітня 2017 , 18:34
УЄФА планує оголосити історичні зміни в Лізі чемпіонів вже сьогодні
 26 серпня 2016 , 08:57
Луческу прокоментував чутки про повернення у Шахтар
 8 травня , 17:51
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук