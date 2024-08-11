Про це 24 Каналу розповів український письменник Сергій Жадан, зауваживши, що, ймовірно, росіяни на рівні інстинктів усвідомлюють від кого йде найбільша небезпека – від героїв.

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Звісно, є жертви режиму, яких росіяни знищували. Вони також герої. Але вони не викликають страху в росіян.

Жертва не поведе за собою. Переможець поведе. Чому вони так ненавидять Бандеру? Бо він сформував рух, який їх знищував та бив. Ні в їхніх очах, ні в очах українців він не є жертвою. Він герой. Звідси і ненависть до нього. Так само з Шухевичем, Сагайдачним. Вони воїни. Переможці,

– зауважив Жадан.

Україна має багато героїв

Як наголосив Жадан, приємно бачити, як зараз українські бригади беруть імена українських героїв. Їх у нас дійсно багато. І є нові. До прикладу, поруч з Сагайдачним, Мазепою, Петлюрою стоїть також Дмитро Коцюбайло (Да Вінчі).

Його підрозділ носить його ім'я. Це вже ця історична тяглість. "Намистина", яка з'єднує великий український історичний шлях. Наша трагедія – у незнанні історії. І в неготовності повністю прийняти своє минуле та переглянути речі, які пов'язані з минулим,

– підкреслив Жадан.

Це – дуже серйозний та некомфортний процес. Адже з роками знання поступово систематизуються. А виявляється, що дещо з цього може бути і фальсифікацією.

Росія намагалася і намагається монополізувати та фальсифікувати історію. Але їй не вдасться її змінити. Якісь матеріальні речі дійсно можна знищити. Але історія – нематеріальна спадщина.

Можна вбити людину. Але дух, ідея, сила, якою людина встигла поділитися, її важко знищити. Можна заховати могилу Хмельницького, привласнити його ім'я, вписати в імперський контекст. Сама постать Хмельницького значно цікавіша, складніша, наповнена розбіжностями, аніж спроба Росії вкласти її в імперський контекст. Як би вони не хотіли це зробити, не вийде вивести поза межі суспільної свідомості. Спрацьовує тяглість, відчуття свого, відчуття спадкоємності. Воно сильніше за пропаганду, ідеологію, цензуру чи тиск,

– наголосив Жадан.