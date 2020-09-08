І Путін, і Лукашенко намагаються зберегти і зробити незмінюваною свою владу після багатьох років правління, яке все більше і більше невдале. Далі – оригінал українською.

Чекисты современного мира

Большевики-чекисты никогда мирно власть не отдавали. Воля большинства граждан для них – пустой звук. Власть же для них абсолютная ценность. Когда у большевицких правителей возникают общечеловеческие ценности (М.Горбачев) или ценности этнические (Серж Саргсян) – это уже не большевики. Эти имеют какую-то красную черту, за которую не перейдут, ради защиты своей власти. Настоящие же большевики-чекисты такой черты не имеют. Разве что собственная жизнь. Но это понятно – с утратой жизни утрачивается и власть.

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Ясно выраженная воля народа не остановила Ленина и Троцкого в январе 1918 – когда большевики оказались в меньшинстве в Учредительном собрании, они, обладая военной силой, просто разогнали это собрание, расстреляли и перекололи штыками демонстрации в его защиту. Когда в июне 1918 советы рабочих и крестьянских депутатов во многих губерниях на перевыборах предпочли большевикам меньшевиков, эсеров и энэсов, они просто лишили всех противников в советах членства, опять же – грубой силой.

В ответ – восстания по всей России, в Самаре собрался комитет членов Учредительного собрания и началась вооруженная борьба с большевизмом, получившая название Гражданской войны. Шла она до ноября 1922 г. Большевики победили и развязали по всей стране ужасающий террор, который смягчился только через тридцать лет – ведь надо было заставить своих врагов служить себе. Суть террора именно в этом – сломать волю людей, которые большевизм ненавидят. И волю сломали коллективизацией, голодоморами, красным и большим террором, послевоенным голодом и террором.

Наследник большевиков-чекистов

Александр Лукашенко не скрывает, что он наследник большевиков-чекистов. Введенные им флаг и герб и название тайной полиции говорят сами за себя. Путин тоже давно уже не скрывает, неизменно приветствуя создание ВЧК-КГБ каждое 21 декабря. Да и гимн советский, и Андропов, и Сталин, и Ленин...

Ожидать от них, что они усовестятся и отдадут власть народу – смешно. Любой ценой – лжи, тайных и почти явных убийств, массовых фальсификаций выборов и массовых насилий самого ужасного вида – они будут защищать свою власть. Они – прямые наследники и продолжатели большевизма-чекизма. Для них Горбачев – предатель, а Саргсян – слабак.

Это должен понимать каждый. И делать соответствующие выводы. Если у многих были какие-то иллюзии относительно их власти, то теперь, после 9 августа в Белоруси и 20 августа в России они исчезли полностью.

Так что же, надежды нет?

Напротив. Надежда есть и она сильна и вовсе не беспочвенна. Сила большевизма-чекизма в момент его становления основана на том простом факте, что обычные люди не понимают его сути. Они верят лжи в светлое будущее, принимают от большевиков нечестивые дары в виде чужой собственности, обычные люди просто не могут представить себе, что жестокость и ложь могут достигать такой сатанинской силы. А когда понимают – уже поздно. Они – рабы, и огромный слой надсмотрщиков, связанных с властью кровавыми преступлениями, стоит на страже большевицкой верхушки.

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В настоящее время восстановление тоталитарной диктатуры, рухнувшей в конце 1980-х, еще далеко не завершено. Да и вряд ли завершится.

И Путин, и Лукашенко пытаются сохранить и сделать несменяемой свою власть после многих лет правления, все более и более неудачного. Они обременены прошлым, в отличие от большевиков в 1917–18 гг.

Люди знают, чего стоят их слова и их дела. Будущего, того самого пресловутого и недостижимого "светлого будущего" ждут не от них. Его ждут от новых демократически избранных лидеров, будь то Светлана Тихановская или Алексей Навальный, или кто-то еще, пока не ведомый. Многие понимают, особенно среди молодежи, что не лидеры, а демократические институты гарантируют достойное будущее – общество стало образованным, интернет – практически всеобщим. Замена авторитаризма на демократию, на возможность людям самим определять судьбу своего региона, города, всей страны – вот лозунг времени на послесоветском пространстве.

Можно ли мирным путем избавиться от тиранов?

Но мирно этот процесс, боюсь, осуществиться не сможет. Если бы Лукашенко был один-на-один с народом Белоруси, возможно он уже бежал бы из страны, а силовики сложили оружие. Но за спиной Лукашенко – Путин. Такой же большевицко-чекистский тиран, только в громадной стране с ядерным оружием. Он сделал все, чтобы помешать Украине освободиться от чекизма, но преуспел только отчасти, он помог Асаду удержаться в кресле диктатора, залив кровью Сирию и осквернив имя русского солдата. Он будет повсюду утверждать тиранию там, где народы начинают борьбу за свободу.

Но в тылу у Путина сейчас совсем не тишь да гладь. Он надоел русским не меньше, чем Лукашенко – белорусам.

Решится ли Путин ввести войска в Булорусь?

Путин откровенно боится новых хабаровсков по всей России. Именно поэтому была сделана попытка избавиться от вождя массового протеста – Алексея Навального – попытка грубая и преступная.

Путин грозится помочь Лукашенко вооруженной силой. Лукашенко всячески провоцирует народ на силовой ответ на бесчинства ОМОНа. Предположим, силовой ответ будет дан. Это – вполне естественно для граждан, уважающих себя и не желающих, чтобы их избивали, убивали и насиловали невозбранно.

Решится ли Путин ввести войска (в том или ином виде), найдутся ли "добровольцы" в достаточном количестве? Не уверен. Но даже если решится, то народ Белоруси так ненавидит своего диктатора, что он, уже встав на путь силовой борьбы, не остановится и перед путинскими войсками как в Украине в 2014-16 годах.

А армия Белоруси, не поступит ли она в этом случае, как поступила армия Асада перед лицом иранского вторжения? Не перейдет ли она на сторону народа? Это очень возможно. Ведь солдаты и офицеры сильной белорусской армии такие же белорусы, как и все остальные. Да и те, кто пока мирно выходят на демонстрации – это вчерашние солдаты и офицеры запаса. Оружие в руках они держать умеют.

И что, русские солдаты и офицеры, те же Псковские десантники и Бурятские танкисты будут сражаться против таких же русских людей (с их точки зрения), если и сами давно уже ненавидят власть Путина? Когда в стране утрачена стабильность нельзя бросать войска на подавление мятежа в соседней стране. И если войска все же будут брошены против Белоруси, очень возможно, что народное возмущение наконец-то сметет чекистско-большевицкие режимы в обеих странах. Немало людей в России, скажу откровенно, хотели бы мирного и добровольного соединения Белоруси и России, но никто почти не желает завоевания Белоруси, кровавого покорения братского народа. Этого Путину русские не простят. Обещаю.

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Это – страшный сценарий. Очень бы хотелось, чтобы было по-иному. Мирно, с воздушными шариками, белыми платьями красивых женщин, с бело-красно-белыми знаменами. Но опыт говорит мне, что большевики-чекисты никогда власть не отдадут подобру-поздорову. Путин – не Горбачев, Лукашенко – не генерал Саргсян. Другие особи, другой оскал и, в результате – другая судьба.

ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ!