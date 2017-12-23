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Жахлива аварія на Львівщині: маршрутка буквально розчавила легковик

13:48, сьогодні 2612 Читать новость на русском
Аварія
Аварія "Газелі" та "ВАЗу" на Львівщині / Facebook

У Стрийському районі, що на Львівщині, вранці 23 грудня сталась жахлива аварія за участю автобуса "Газель" та легковика "ВАЗ".

Про деталі ДТП, внаслідок якого постраждало щонайменше 5 осіб, повідомили обласні надзвичайники.

За інформацією ДСНС у Львівській області, повідомлення про ДТП у селі Дуліби надійшло приблизно о 7:40 ранку.

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Автомобіль "ВАЗ-2106" зіткнувся з рейсовим автобусом "Газель", що курсував за маршрутом Стрий – Колодниця.

Внаслідок зіткнення постраждав водій легковика, водій автобуса та троє пасажирів, що ним їхали.

Постраждалих в стані різного ступеня важкості госпіталізовані в Стрийську центральну районну лікарню. Дивом ніхто не загинув на місці.

На фото, які оприлюднили рятувальники, видно, що удар був такої потужності, що передню частину "Жигулів" буквально розчавило, а дах відірвало Водій дивом залишився живим, проте, щоб витягнути його надзвичайники використовували гідравлічні ножиці.

У маршрутці вибито кілька вікон і розтрощений капот.

Теги: Новини України ДСНС Аварії та ДТП Новини Львова
Джерело: 24 Канал
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