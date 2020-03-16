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      Жахлива аварія у Києві: пасажир загинув, водій у критичному стані – фото

      - Читать новость на русском
      Жахлива ДТП у Києві / kiev.informator.ua

      У Києві, біля мосту Метро зіткнулися Volkswagen і Subaru. У результаті аварії пасажир Passat загинув на місці, а водія у важкому стані госпіталізували.

      Обидва автомобілі рухалися у напрямку Столичного шосе. Про це повідомляє "Інформатор".

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      За словами водія Subaru, Volkswagen стояв у крайній лівій смузі, однак без ввімкнених "аварійок". Наблизившись до нього, чоловік за кермом Subaru екстрено загальмував. Та зіткнення уникнути не вдалося. Volkswagen перевернувся та ще приблизно десять метрів пролетів по дорозі.

      На місце ДТП одразу приїхали лікарі та правоохоронці. Зі салону Passat водія, який майже не дихав, оперативно госпіталізували. На жаль, 36-річний пасажир автівки від отриманих травм помер на місці події. Водій Subaru відбувся саднами та синцями.

      З перевернутого Volkswagen витік бензин. Тому на місце аварії прибули також співробітники ДСНС. Вони знеструмили автомобіль, щоб уникнути можливого займання.

      Прикрий інцидент трапився у Києві, на Набережному шосе біля моста Метро.

      Жахлива аварія у Києві: пасажир загинув, водій у критичному стані / Фото "Інформатора"

      Правоохоронці встановлюють деталі аварії.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Транспорт Новини України ДСНС Поліція Жертви Постраждалі Новини Києва Аварії та ДТП
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