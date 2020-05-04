Жахлива ДТП на трасі Дніпро – Миколаїв: загинули молоді хлопець та дівчина – фото, відео
У Дніпропетровській області 3 травня сталося зіткнення легковика та вантажівки. В результаті ДТП двоє молодих людей загинули на місці та ще двоє постраждали.
Легковий автомобіль Mazda 3 зіштовхнувся з вантажівкою МАN у Софіївському районі поблизу села Кам'янка. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
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Що відомо про жертв та постраждалих в ДТП
- 19-річну дівчину та 24-річного хлопця з легковика з різними травмами госпіталізовано до Криворізької міської лікарні.
- Водночас врятувати життя 30-річному водію Mazda та 18-річній дівчині, на жаль, не вдалося.
Правоохоронці проводять слідчі дії щодо встановлення обставин аварії.
Дивіться відео з місця ДТП на Дніпропетровщині
Фото ДСНС з місця аварії на трасі Дніпро – Миколаїв