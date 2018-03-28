у Броварах жінка намагалася втопитися у ванній, але поліцейські її врятували

40-річна жителька Броварів, що на Київщині, намагалася покінчити з собою – написала передсмертну записку, зачинила двері та хотіла втопитися у ванній. Самогубство жінка хотіла вчинити після смерті чоловіка.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

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До поліції зателефонувала 17-річка дочка жінки. Вона повідомила, що її мама перебуває вдома, але упродовж тривалого часу не виходить на зв'язок.

"Працівники групи реагування патрульної поліції – старший лейтенант Дмитро Баркалов та старший сержант Владислав Данильчук, миттєво прибули за вказаною адресою. З дозволу доньки вибили двері ванної кімнати та виявили там занурену у воду жінку. Патрульні за крок до смерті врятували їй життя. Одразу ж надали першу домедичну допомогу – зробили непрямий масаж серця та відновили дихання, після чого викликали швидку медичну допомогу", – розповідають у поліції.

На щастя, наразі життю жінки вже нічого не загрожує. Вона знаходиться під наглядом лікарів.