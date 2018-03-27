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У Лондоні на краю хмарочоса встановили 84 чоловічі фігури

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У Лондоні на краю хмарочоса встановили 84 чоловічі фігури
У Лондоні на краю хмарочоса встановили 84 чоловічі фігури / edition.cnn.com

Скульптури 84 чоловіків з’явилися на даху будівлі, що належить британській телевізійній корпорації ITV. Фігури є частиною проекту, який має на меті привернути увагу до проблеми самогубств у Британії.

Про це повідомляє CNN.

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"Вони одягнені в повсякденний одяг і стоять так, ніби збираються зістрибнути з хмарочоса. Скульптури стали частиною "Проекту 84", присвяченого запобіганню самогубствам серед чоловіків до 45 років", – йдеться у повідомленні.

Кожна з 84 скульптур уособлює реальну людину, яка здійснила самогубство, і окремі їхні історії є на веб-сайті Project 84.

Таку акцію започаткували американський художник Марк Дженкінс та благодійна організація CALM. За їхніми даними, у Великій Британії щотижня 84 людини вчиняють суїцид, три чверті з них — чоловіки.


Скульптури залишатимуться на даху будівлі до 1 квітня.

Теги: Лондон Самогубство
Джерело: 24 Канал
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