У Лондоні на краю хмарочоса встановили 84 чоловічі фігури

Скульптури 84 чоловіків з’явилися на даху будівлі, що належить британській телевізійній корпорації ITV. Фігури є частиною проекту, який має на меті привернути увагу до проблеми самогубств у Британії.

Про це повідомляє CNN.

Читайте також: Сліди тепла: фотограф робить незвичні фото безпритульних

"Вони одягнені в повсякденний одяг і стоять так, ніби збираються зістрибнути з хмарочоса. Скульптури стали частиною "Проекту 84", присвяченого запобіганню самогубствам серед чоловіків до 45 років", – йдеться у повідомленні.

Кожна з 84 скульптур уособлює реальну людину, яка здійснила самогубство, і окремі їхні історії є на веб-сайті Project 84.

Таку акцію започаткували американський художник Марк Дженкінс та благодійна організація CALM. За їхніми даними, у Великій Британії щотижня 84 людини вчиняють суїцид, три чверті з них — чоловіки.



Скульптури залишатимуться на даху будівлі до 1 квітня.

A strange and unsettling sight greeted passersby in central London: Life-sized sculptures of 84 men, perched on the rooftops of office towers to raise awareness about suicide https://t.co/kHAgHKknfS pic.twitter.com/UQdMQItARX — CNN International (@cnni) 27 березня 2018 р.