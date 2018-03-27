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В Лондоне на краю небоскреба установили 84 мужские фигуры

85 Читати новину українською
В Лондоне на краю небоскреба установили 84 мужские фигуры
В Лондоне на краю небоскреба установили 84 мужские фигуры / edition.cnn.com

Скульптуры 84 мужчин появились на крыше здания, которое принадлежит британской телевизионной корпорации ITV. Фигуры являются частью проекта, который имеет целью привлечь внимание к проблеме самоубийств в Британии.

Об этом сообщает CNN.

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"Они одеты в повседневную одежду и стоят так, будто собираются спрыгнуть с небоскреба. Скульптуры стали частью "Проекта 84", посвященного предотвращению самоубийств среди мужчин до 45 лет", – говорится в сообщении.

Каждая из 84 скульптур олицетворяет реального человека, осуществившего самоубийство, и отдельные их истории есть на сайте Project 84.

Такую акцию начали американский художник Марк Дженкинс и благотворительная организация CALM. По их данным, в Великобритании еженедельно 84 человека совершают суицид, три четверти из них – мужчины.

Скульптуры будут оставаться на крыше здания до 1 апреля.

Теги: Самоубийство Лондон
Источник: 24 Канал
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