В Лондоне на краю небоскреба установили 84 мужские фигуры
Скульптуры 84 мужчин появились на крыше здания, которое принадлежит британской телевизионной корпорации ITV. Фигуры являются частью проекта, который имеет целью привлечь внимание к проблеме самоубийств в Британии.
Об этом сообщает CNN.
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"Они одеты в повседневную одежду и стоят так, будто собираются спрыгнуть с небоскреба. Скульптуры стали частью "Проекта 84", посвященного предотвращению самоубийств среди мужчин до 45 лет", – говорится в сообщении.
Каждая из 84 скульптур олицетворяет реального человека, осуществившего самоубийство, и отдельные их истории есть на сайте Project 84.
Такую акцию начали американский художник Марк Дженкинс и благотворительная организация CALM. По их данным, в Великобритании еженедельно 84 человека совершают суицид, три четверти из них – мужчины.
Скульптуры будут оставаться на крыше здания до 1 апреля.