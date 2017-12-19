02:14
20 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВОЛУГАНСЬКЕ НЕГОДА В УКРАЇНІ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ НОВОРІЧНІ СВЯТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Форма від Кадирова. Проект Рогозіна
Вєсті Кремля
23:04, 19 грудня
Вєсті.UA. Страхіття Тимошенко. Цариця Неля чекає свого імператора
Вєсті.UA
19:42, 19 грудня
Ахметов і Ко зможуть підзаробити на арештованому майні попередників
ЦРУ
09:05, 13 грудня
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. Життя в стилі хіпі. Українська версія
Згадати все
20:31, 18 грудня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
НОВОЛУГАНСЬКЕ НЕГОДА В УКРАЇНІ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Жителі Новолуганського оговтуються після обстрілів градами

19:26, 19 грудня 248 Читать новость на русском

Новолуганське – невелике селище, між Горлівкою та Бахмутом. Лінія зіткнення проходить в лічених кілометрах від меж населеного пункту. Бойовики прицільно гатили саме по житловому сектору. Постраждалі лише на ранок почали оговтуватись від нічного обстрілу.

Як тільки обстріл стих, поліцейські, медики, пожежники та військові кинулись на рейд по місту. Деякі будинки палали, деякі просто були зруйнованими. На щастя, постраждалі люди отримали не смертельні поранення.

Читайте також: Обстріл Новолуганського: лікар розповів, які поранення отримали потерпілі

Скільки снарядів випустили бойовики поки не відомо, та залишені від вибухів вирви мають більше метра в діаметрі. Від розривів і осколків навіть бетонні перекриття стали як решето. Навчальний і виховний процес у Новолуганську зупинено. В дитячому садочку "Івушка" зруйновані стіни, в стелі – півметрові діри. А в місцевій школі вибуховою хвилею вибило майже 90 вікон.

"Перш за все, у школі немає світла, також не працює котельня та вибиті вікна. Ми будемо планувати як утеплитися та затягнути плівку", – зауважила директор школи Ірина Шарипіна.

Один зі снарядів пошкодив газопровід. Аварійні служби вже перекрили газопостачання і ліквідовують наслідки обстрілів. Волонтери та місцева влада організовують часткову евакуацію та допомогу постраждалим.

Розгорнуто роботу оперативного штабу, оголошено надзвичайну ситуацію. Внаслідок вчорашніх обстрілів постраждало більше півсотні будинків, на превеликий жаль, маємо 8 осіб, які отримали поранення,
– повідомив начальник поліції Донеччини Микола Семенишин.

Українські військові не пропустили повз увагу атаку градами. В оперативному порядку сили АТО відповіли контрзаходами, не порушуючи дозволених Мінськом калібрів. Також армія посилила спостережні пости та оборону лінії.

Читайте також: Обстріли Новолуганського: з’явилось відео наслідків атаки

В свою чергу, Генеральна прокуратура України, на уламках снарядів знайшла російське маркування. І обстріл мирного населення назвала порушенням Женевських конвенцій.

Нагадаємо, що 18 грудня приблизно о 17 годині з тимчасово окупованої території окупанти з системи реактивного залпового вогню БМ-21 "Град" почали обстрілювати мирне Новолуганське. За словами журналіста Андрія Цаплієнка, вогонь прицільно вели по житловому районі населеного пункту. Терористи потрапили в школу та дитячий садочок. Наразі в селищі немає електропостачання. На місці розгорнули оперативний штаб.

Автор: Ігор Токар
Теги: АТО Війна на Донбасі Новини України Новолуганське
Джерело: 24 Канал
Новини за 19 грудня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
19 грудня, 23:11 "Мати!": сміливий фільм-алегорія, який викликає багато суперечок
Юлія Ліпенцева 480
Головні новини 19 грудня: Резолюція ООН щодо Криму, лист Саакашвілі та головна ялинка України
19 грудня, 22:09 Головні новини 19 грудня: Резолюція ООН щодо Криму, лист Саакашвілі та головна ялинка України
636
Вплив снігу на політику в Україні: підсумки
19 грудня, 21:58 Вплив снігу на політику в Україні: підсумки
Петро Охотін 396
Що приготувати на Новий рік 2018: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря
19 грудня, 21:06 Що приготувати на Новий рік 2018: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря
Олена Булан 1468
Як виглядала головна ялинка України в різні роки незалежності
19 грудня, 20:02 Як виглядала головна ялинка України в різні роки незалежності
Юлія Михайлова 3141
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня , 19:11
Головні новини 3 вересня: знищення "Ікон революції" та переполох з Північною Кореєю
 4 вересня , 08:03
Суцільні руїни: в селищі біля Калинівки вибухами пошкодило майже половину будинків
 27 вересня , 17:58
День пам’яті Василя Сліпака: спогади про легендарного Міфа
 сьогодні , 10:01
Видобуток газу, реформи, зовнішня політика: експерт назвав головні досягнення України-2017
 сьогодні , 07:01
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук