Жителі Новолуганського оговтуються після обстрілів градами

Новолуганське – невелике селище, між Горлівкою та Бахмутом. Лінія зіткнення проходить в лічених кілометрах від меж населеного пункту. Бойовики прицільно гатили саме по житловому сектору. Постраждалі лише на ранок почали оговтуватись від нічного обстрілу.

Як тільки обстріл стих, поліцейські, медики, пожежники та військові кинулись на рейд по місту. Деякі будинки палали, деякі просто були зруйнованими. На щастя, постраждалі люди отримали не смертельні поранення.

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Скільки снарядів випустили бойовики поки не відомо, та залишені від вибухів вирви мають більше метра в діаметрі. Від розривів і осколків навіть бетонні перекриття стали як решето. Навчальний і виховний процес у Новолуганську зупинено. В дитячому садочку "Івушка" зруйновані стіни, в стелі – півметрові діри. А в місцевій школі вибуховою хвилею вибило майже 90 вікон.

"Перш за все, у школі немає світла, також не працює котельня та вибиті вікна. Ми будемо планувати як утеплитися та затягнути плівку", – зауважила директор школи Ірина Шарипіна.

Один зі снарядів пошкодив газопровід. Аварійні служби вже перекрили газопостачання і ліквідовують наслідки обстрілів. Волонтери та місцева влада організовують часткову евакуацію та допомогу постраждалим.

Розгорнуто роботу оперативного штабу, оголошено надзвичайну ситуацію. Внаслідок вчорашніх обстрілів постраждало більше півсотні будинків, на превеликий жаль, маємо 8 осіб, які отримали поранення,

– повідомив начальник поліції Донеччини Микола Семенишин.

Українські військові не пропустили повз увагу атаку градами. В оперативному порядку сили АТО відповіли контрзаходами, не порушуючи дозволених Мінськом калібрів. Також армія посилила спостережні пости та оборону лінії.

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В свою чергу, Генеральна прокуратура України, на уламках снарядів знайшла російське маркування. І обстріл мирного населення назвала порушенням Женевських конвенцій.

Нагадаємо, що 18 грудня приблизно о 17 годині з тимчасово окупованої території окупанти з системи реактивного залпового вогню БМ-21 "Град" почали обстрілювати мирне Новолуганське. За словами журналіста Андрія Цаплієнка, вогонь прицільно вели по житловому районі населеного пункту. Терористи потрапили в школу та дитячий садочок. Наразі в селищі немає електропостачання. На місці розгорнули оперативний штаб.