У Житомирі СБУ затримала бойовика ІДІЛ, якого розшукував Інтерпол. Бойовик мав намір отримати дозвіл на проживання в Україні.

Затриманий виявився вихідцем однієї з країн Центральної Азії. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Чому бойовик приїхав до України

Чоловік прибув на територію нашої держави, щоб уникнути кримінальної відповідальності. Перебуваючи у Житомирі, іноземець намагався отримати посвідку на тимчасове проживання. Тобто легалізувати своє перебування в Україні.

Учасника терористичної організації "Ісламська держава" затримувала СБУ спільно з поліцією та прокуратурою, його одразу арештували.

Такий випадок трапився у Житомирі не вперше. У листопаді 2019 року поліцейські затримали керівника однієї з груп ІДІЛу.

Що таке ІДІЛ? Ісламська держава – це невизнана мусульманська терористична держава. За підрахунками аналітиків, налічує близько 10 тисяч бойовиків. Джерелом прибутків організації є грабіжництво, викупи за заручників та продаж наркотиків.



Правоохоронці затримують бойовика / Фото СБУ