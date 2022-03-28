Ведучий 24 каналу Артем Овдієнко у прямому ефірі жорстко прокоментував, що відбувається на кадрах. Якщо коротко – Росія живе депресивно і у лайні. У прямому сенсі.

До слова "Зверніть увагу на його руки": що не так із Путіним у новому відеозверненні

Що потрапило на кадри росжурналіста

На відео без прикрас помітно, що російські міста – Омськ, Хабаровськ, Чіта, Мурманськ та інші – більше схожі на величезні смітники. Люди сміття викидають просто із вікон.

У більшості немає нормального доступу до води, каналізації, а користуватися вимушені пічним опаленням.

До слова. Як зауважив Овдієнко, блогер – проросійський. Однак припустив, що після того, як почали "закручувати гайки" і той втратив можливість заробляти на своїх відео у ютубі, він намагається "перевзутися".

Овієнко жорстко пройшовся по діях Росії

За словами ведучого 24 каналу, росіяни замість того, щоб нормально налагоджувати свою заможну країну і робити в себе "євроремонт", прийшли руйнувати наші будинки та наші життя.

Ви розумієте, що відбувається, уся Росія отак от живе – по вуха в г*мні, і вони йдуть нас "асвабаждать". Вони ідуть до нас зі своїм "рускім мірам" і хочуть, щоб і у нас так було,

– вважає Овієнко.

Він додав, що вони не йдуть до нас, щоб допомогти. "Направду, вони хочуть, щоб оце г*мно і у нас було. І вони так і роблять".

Журналіст запевнив, що це не його якісь фантазії. Він навів у приклад Осетію і Абхазію, в Придністров'я та тимчасово окуповані території Луганської та Донецької областей і те, що Росія зробила з ними.

"Ось вони таке г*мно своє хочуть розповсюдити і на всю Україну. Такою є мета Путіна. Але у Путіна є поле для діяльності, йому є, що "з колін підіймати" – всю ту Росію він 20 років з "колін Росію підіймав", а ми бачимо як промосковський блогер Ілля Варламов знімає таку правду", – підкреслив Овієнко.

І додав, що подібне відбувається по всій Росії і не треба навмисне шукати якихось депресивних районів, тому що вони повсюди.