22:38
29 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Космічні ідеї Росії. Легалізація чиновницької корупції
      Вєсті Кремля
      22:26, сьогодні
      Вєсті.UA: Ляшко на нових колесах. Мажорна Богословська
      Вєсті.UA
      20:31, сьогодні
      Всі знають, та нічого не роблять: як на Харківщині нахабно розкрадають десятки гектарів лісу
      ЦРУ
      09:00, 25 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Життя на пенсії
      Згадати все
      22:37, сьогодні
      Телеканал новин 24 Блоги Ольга Черненко
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Ольга Черненко

      Жизнь в "ЛНР": за четыре года изменилось все

      3599
      Какая она – жизнь в "ЛНР"?
      Какая она – жизнь в "ЛНР"?

      Мне снятся сны, которые впору бы разгадывать Фрейду. Мне снится любовь, которая имеет самые разные черты – любовь к жизни, путешествиям, людям, моей прежней работе, прежнему укладу жизни...

      Мне снится то, чего было с лихвой в нашей жизни до войны. Но по прошествии времени офис, в котором я работала до войны, в моих снах приобретает все новые черты. Появляются новые коридоры, новые кабинеты... Память стирает детали, а сны дорисовывают то, чего не было на самом деле. Остаются прежними только люди, с которыми мы работали вместе.

      Во сне я чувствую то, на что вряд ли способна сейчас – доверие, искренность, радость. И утром я уже не могу разобраться, что было самым фантастическим в моих снах – то ли то, что все люди снова собрались вместе, вместе снова работают, то ли то, что мы так беззаветно любим друг друга, как любили раньше, до лета 2014 года.

      Читайте также: Принцип нынешнего Луганска: даже кухарка может управлять страной

      Даже если представить, что мы снова окажемся вместе, ну, вдруг, просто нереально, что сможем делать то, что делали вместе до войны. Делали легко, с радостью, испытывая друг к другу искреннюю привязанность и уважение. Одна из нас не работает все четыре последних года, так и не сумев адаптироваться к новой жизни. И я не думаю, что вернув все, как и до войны, вернув нас все в тот же кабинет, она сможет снова работать.

      Четыре года – слишком большой срок. Конечно, она вспомнит, что делать, что делала раньше, но поменялась и она, и мы. Изменилась мотивация, какие-то невидимые алгоритмы, которые прекрасно работали до войны. Поэтому я не представляю, что все может быть как в моих снах – мы снова в одном кабинете, и все у нас как прежде...

      У каждой из нас был свой долгий путь за эти четыре года. Двое из нас открыли свое дело. Начали работать на себя. Двое развелись, одна стала бабушкой, а другая мамой. Самая большая домоседка из нашего коллектива поменяла с десяток городов, в поисках работы, сменив столько же работ. Она была самой консервативной из нас всегда: дом, семья, дача, летние заготовки. И здесь такой финт в половину России в поисках лучше жизни. А самая дружелюбная и смешливая из нашего коллектива уехала на территорию законной Украины, написав нам, что это ее последнее письмо, и больше она выходить на связь ни с кем из нас не будет.

      Мы выпили вместе не одну бутылку вина и десятки литров чая. Мы знали друг о друге все и, наверное, любили друг друга даже больше, чем можно любить коллег. И, наверное, поэтому каждую ночь я вижу и чувствую ту любовь, которой нет в моей жизни сейчас.

      Даже если представить, что мы снова вместе, я ведь тоже выгорела. Я разучилась доверять, разучилась искренности. Я прекрасно молчу, избегая острых углов. Я научилась дипломатично уходить от скользких тем и не говорить о том, что мне неприятно. Но вместе с этими необходимыми навыками ушла та искренность, которой раньше было много. Ушел смех, радость, умение принимать, прощать, любить и открываться. Остались сны, мои фантастические сны, в которых так много всего того, чего нет в моей жизни уже четыре года.

      Читайте также: Каникулы в "ЛНР": одно и тоже каждый год плюс "поездки по телевизору"
      Автор: Ольга Черненко
      Теги: Публікації Новини Луганська
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      День пам’яті героїв Крут: історія бою та долі учасників
      сьогодні , 07:01 День пам’яті героїв Крут: історія бою та долі учасників
      Ігор Саджениця 8632
      Головні новини 29 січня: Порошенко знову йде у президенти та закриття справи проти Холодницького
      сьогодні , 22:30 Головні новини 29 січня: Порошенко знову йде у президенти та закриття справи проти Холодницького
      29
      Жизнь в "ЛНР": за четыре года изменилось все
      сьогодні , 22:01 Жизнь в "ЛНР": за четыре года изменилось все
      Ольга Черненко 3599
      Нуб чи профі: чи зрозумієте ви геймера – тест
      сьогодні , 21:03 Нуб чи профі: чи зрозумієте ви геймера – тест
      466
      "Жити по-новому" спроба друга: які гучні обіцянки так і не виконав Порошенко
      сьогодні , 21:01 "Жити по-новому" спроба друга: які гучні обіцянки так і не виконав Порошенко
      830
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук