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      Ольга Черненко

      Жизнь втемную: "ЛНР" третьи сутки без электричества

      882
      Да будет свет?
      Да будет свет? / Фото автора

      5-7 июля в Луганске плановое отключение электричества. Точнее, отключение везде – по всей "ЛНР".

      Уже во второй половине пятницы, 5 июля, за несколько часов до отключения, в воздухе висел продуктовый ажиотаж – люди скупали хлеб и копченую колбасу. То, что не пропадет без холодильников. То, что может выжить в атмосфере жаркого лета.

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      Хлеба не было в киосках "Добродии", как будто обещанные сутки без света могли растянуться на неделю. И даже если ты ничего не планировал, если даже эту новость о днях темноты принимал достаточно легко, атмосфера в мясном магазине "Луганских деликатесов" чуть напрягала – продавцы убирали с витрин пельмени, упаковывали колбасы, убирали полуфабрикаты с витрин в морозильные камеры... И это подстегивало – нужно брать! "Я не вижу "Кнут"? Его что, нет?" "Мы его уже убрали, но если будете брать, мы найдем вам. Хотя возьмите "Еврейскую" – почти тоже самое, но лучше". Вероятно, план по колбасе и хлебу в пятницу был перевыполнен.

      Мы набрали воду во все емкости. Зарядили все телефоны, радио и фонарик. Мы выстирали белье и набрали ванну воды – для бытовых нужд. На столе стояли с водой кувшин и кастрюля – про запас. Потому что вместе с электричеством почти всегда пропадает вода и связь. Хотя, странно, многие местные кумушки просто гуляли в этот вечер – как будто через пару часов не должны были отключить воду и свет. Кстати, в нашем районе и не отключили – нам повезло. Пропало телевещание и с перебоями работала мобильная телефонная связь, но было электричество и Интернет.

      Такие ремонтные работы с длительным отключением электричества в "республике" – уже четвертый раз. Первый раз это было странно! Удивительно, что могут так долго что-то чинить, и город будет в кромешной темноте с пятницы по воскресенье. Но мы пережили это. Была осень, было еще тепло. Потом было еще и еще, и где-то это стало даже привычно, потому что свет исправно включали, начинало работать телевещание, появлялась связь. И все после обсуждали, кто что делал без света – кто-то был в гостях, кто-то не мог уснуть, кто-то смотрел в окна многоэтажки напротив, в которой светились огоньки свечей.

      Я помню, что второй раз было уже холодно, и мы переживали, как справимся без отопления – наш котел не работает без электричества. Я много раз подумала о том, что стоило бы переоборудовать котел, чтобы он мог функционировать и без электрозапальника. А кто-то врубил генератор, который без дела стоял с 2014 года – многие ведь купили их тогда сгоряча.

      Наверное, эти темные дни можно было бы назвать днями семьи, потому что многие провели эти дни с близкими – ехать куда-то в городе без светофоров не было смысла, идти на пикники без воды – то еще удовольствие. Да и договариваться о встрече без телефонной связи нужно было точно и заранее. Новые страницы жизни здесь – дни в темноте, к которым мы тоже привыкли. Ко всему можно привыкнуть, и не окажись я в пятницу возле хлебных киосков, не обнаружь я дефицита хлеба, я бы и не знала, что люди все еще мандражируют, скупая про запас продукты питания…

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      Автор: Ольга Черненко
      Теги: Новини України Новини Луганська Публікації
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