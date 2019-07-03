Луганск – донбасский Чернобыль с претензией на мировое господство

Есть множество вещей, ради которых стоить жить в Луганске. И речь не о российском паспорте..

Свое жилье. Если есть собственное жилье, это один из самых веских моментов, почему стоит жить в Луганске. Коммуналка пока еще дешевая, и, имея работу, здесь есть смысл жить. То есть, если нет претензий к жизни, нет политических убеждений, но есть свое жилье и работа – жить в Луганске будет вполне комфортно. Такая жизнь подходит не только пенсионерам, но и людям без особых претензий к жизни: есть, где жить, есть, что есть – хорошо.

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Здесь выгодно рожать детей. Не в плане особых выплат, а в плане того, что есть жилье, относительно дешевая медицина, а на время декрета пожеланий к выезду не будет. Что видит мать в декрете? Детскую площадку и соседей? Для этого Луганск вполне подойдет.

Дешевая внешкольная деятельность. О, это поле для родительских амбиций. Можно отдать ребенка на футбол, в художественную школу, на прыжки в воду или на гимнастику. Здесь важно не промахнуться с тренером. И дальше будут поездки, соревнования, грамоты, медали и перспективы. Все кружки в Луганске – по символической цене. Правда, выезды на турниры за счет родителей, но оно того стоит.

Луганская школа часто оказывается лучше везде. И у ребенка открываются новые перспективы. Именно через спорт, или музыку часто выталкивают ребенка за рубеж.

Учить языки – 250 рублей/час индивидуального занятия с репетитором. Опять же жить дома, что выгодно. К этому можно выбрать домашнее высшее образование.

Диплом местный, но можно выучиться на кого хочешь. Если были какие-то нереализованные амбиции, ты их вполне удовлетворишь. Еще и со стипендией.

Бизнес. Здесь поле для фантазий – при наличии денег можешь открыть экзотический ресторан, цирюльню для стрижки бороды, сеть секондов… Вопрос будет или это приносить прибыть? Не обещаю, но если есть амбиции, все сложится.

Здесь интересно быть первым – конкурентов в какой-то нише может еще не быть. Многие ведь выехали, кто-то прогорел, поэтому первым оказаться очень легко хотя бы на какое-то время. Сложно удержаться, сложно не обанкротиться, но мы же не об этом? Довольно легко попасть в элитную по довоенным меркам школу. Рейтинги уже не те. Если ориентироваться на былые показатели, то все сейчас не так – и наступила "эра коммунизма", когда за одной партой сидят и дети богатых, и дети рабочего класса.

Покупать недвижимость. Опять же вопрос в другом, кому это нужно, но покупать ее и правда дешево – можно найти однокомнатную квартиру за 6 тысяч американских долларов, а трехкомнатную за 15 тысяч. Многие ведь покупают, потому что никогда не могли себе этого позволить раньше. Мечта перестала быть несбыточной.

И если все это сложить, окажется, что Луганск – город мечты, да еще и со статусом столицы. Однако, сюда не приедет "Орел и решка", и сюда неохотно едут жить. А так… Наш местный Чернобыль с претензией на мировое господство.

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