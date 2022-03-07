Відповідну заяву Ганна Маляр зробила під час вечірнього звернення 7 березня. Це трапилось на 12 день війни, яку Росія почала проти України.

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Серед українців немає хаосу, тільки злагоджена робота

Ганна Маляр розповіла, що за ці дні стало очевидно, що ми всі добре загартовані війною. Тобто ми вміємо воювати, вміємо забезпечувати свою армію, розгортати волонтерський рух та ставати у стрій.

Лише за декілька днів ми розгорнули тероборону, добровольчий рух, добровольчі формування територіальних громад, волонтерську допомогу. У нас кожен на своєму місці робить щось для перемоги і ніякого хаосу немає,

– запевнила Маляр.

Вона пояснила, що хоч боротьба виснажлива та є втрати, але ціна свободи висока, а наше суспільство таке ж міцне, як і армія.

"Ми за ці дні показали всьому світу – не влізай сюди, бо вб'ють", – пригадала заступниця міністра.



Як можна протистояти ворогу / Інфографіка 24 каналу



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