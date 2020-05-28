Жорстоке вбивство дівчинки в Харкові: суд залишив матір під вартою

Харківський апеляційний суд залишив під вартою Тетяну П’янову, яку підозрюють у жорстокому вбивстві власної 13-літньої доньки Христини. Нагадаємо, що дівчинка померла від численних ударів ножем, після чого їй відрізали голову.

Позиція захисту

Адвокатка підозрюваної Тетяни П’янової – Людмила Зуєва – заявила, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, повідомляє "Depo.Харків" з посиланням на пресслужбу суду.

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Адвокатка стверджувала, що до уваги не взяли той факт, що підозрювана провину не визнає, а сусіди про неї відгукуються позитивно. Тож захисниця П’янової просила суд замінити міру запобіжного заходу з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

Позиція обвинувачення

Прокурор заперечив проти задоволення апеляції та заявив про ризики. Він зазначив, що наразі перед судом поставлене питання про необхідність призначення експертизи щодо психічного стану підозрюваної.

Що вирішив суд

Заслухавши сторони, суд постановив залишити без задоволення апеляційну скаргу, а ухвалу суду першої інстанції – без змін. Тож Пянова залишиться під вартою до кінця червня.

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