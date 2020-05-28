Жорстоке вбивство дівчинки в Харкові: суд залишив матір під вартою
Харківський апеляційний суд залишив під вартою Тетяну П’янову, яку підозрюють у жорстокому вбивстві власної 13-літньої доньки Христини. Нагадаємо, що дівчинка померла від численних ударів ножем, після чого їй відрізали голову.
Позиція захисту
Адвокатка підозрюваної Тетяни П’янової – Людмила Зуєва – заявила, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, повідомляє "Depo.Харків" з посиланням на пресслужбу суду.
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Адвокатка стверджувала, що до уваги не взяли той факт, що підозрювана провину не визнає, а сусіди про неї відгукуються позитивно. Тож захисниця П’янової просила суд замінити міру запобіжного заходу з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.
Позиція обвинувачення
Прокурор заперечив проти задоволення апеляції та заявив про ризики. Він зазначив, що наразі перед судом поставлене питання про необхідність призначення експертизи щодо психічного стану підозрюваної.
Що вирішив суд
Заслухавши сторони, суд постановив залишити без задоволення апеляційну скаргу, а ухвалу суду першої інстанції – без змін. Тож Пянова залишиться під вартою до кінця червня.
Що відомо про жорстоке вбивство дитини у Харкові
- Вранці 30 квітня поліція Харкова отримала повідомлення про оголену жінку, яка гуляє вулицями. Правоохоронці прибули на місце і помітили Тетяну П’янову з ножем в одній руці та пакетом з відрізаною головою дитини – в іншій. Поліція затримала жінку.
- Того ж ранку тіло без голови племінниці Христини виявив брат П’янової і повідомив про це до поліції.
- Правоохоронці взялися розслідувати справу як умисне вбивство. Покаранні за це – від 10 років до довічного ув’язнення.
- На час розслідування суд взяв П’янову під варту на 2 місяці без права внесення застави.
- Правоохоронці кажуть, що Тетяна повністю усвідомлювала свої дії і завдала дитині 20 ударів ножем в обличчя та голову. Проте офіційно її осудність ще має встановити експертиза.
- П’янова на момент затримання була тверезою та не перебувала на обліку у психіатричній лікарні. Частина сусідів в селі відгукуються про неї добре і називають адекватною.