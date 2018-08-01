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Жорстоке вбивство військового на Харківщині: ЗМІ сповістили, як стався злочин

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Вбивство Козакова здійснили його товариші по службі внаслідок п'яного конфлікту, – ЗМІ
Вбивство Козакова здійснили його товариші по службі внаслідок п'яного конфлікту, – ЗМІ / Соцмережі

Військовослужбовець Костянтин Козаков, якому перерізали горло на Харківщині був зовсім не конфліктною людиною та практично не вживав алкоголь. Сама ж трагедія власне і сталася внаслідок п'яного конфлікту, а здійснили злочин його колеги по службі.

Раніше 24 канал повідомляв, що 30 липня у місті Лозова Харківської області працівники поліції виявили тіло 23-річного військовослужбовця з порізами на шиї та забоєм грудної клітини. Вже 31 липня правоохоронцям вдалося затримати ймовірних нападників. Також у поліції з’ясували, що ім’я загиблого – Костянтин Козаков.

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Як повідомляє "Обозреватель" з посиланням на власні джерела, трагедія сталася після того, як військовий разом із колегами по службі випивали, а опісля між ними виник конфлікт.

"Ці двоє його сильно побили, дуже сильно. А в кінці звернули шию. Коли зрозуміли що вбили, витягнули його за речові склади до каналізаційного люку, і вже там чогось перерізали горло та скинули в яму", – зазначає співрозмовник ресурсу.

За його словами, Козаков прийшов у армію ще в 2014 році, служив в батальйоні імені Кульчицького.

"Випивав вкрай мало, сам був тихою та зовсім не агресивною людиною. Як він міг потрапити в таку компанію у той вечір, незрозуміло", – підкреслює він.

До слова, у поліції наразі підтверджують, що у загиблого була перерізаною шия, хоча багато з очевидців на це вказав.

Нагадаємо, 31 липня у Бердянську у подвір’ї власного будинку застрелили місцевого активіста Віталія Олешка з позивним "Сармат". Згодом у поліції повідомили про затримання п'яти осіб, які можуть бути причетними до вбивства.

Теги: Новини України Новини Харкова Кримінальні новини Жертви Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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