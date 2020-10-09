Завдяки консенсусу олігархів Володимир Зеленський уникає критики з боку великих медіа – так званих олігархічних телеканалів. Зокрема, нормальні та конструктивні стосунки з олігархами президенту забезпечує Сергій Шефір через відповідні зустрічі.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив журналіст-розслідувач проєкту "Наші гроші" Юрій Ніколов. За його словами, надаючи олігархам преференції в економіці, президент отримує з їхнього боку лояльність та відсутність критики, що впливає на рейтинг.

Читайте також Помічник Зеленського Шефір таємно відвідував маєток Ахметова, – "Схеми"

"Якби "великий телевізор" розповідав про все те, що витворяє уряд Зеленського, то до кінця цієї влади залишалось б декілька тижнів або місяців", – зазначив журналіст.

Про зустріч Шефіра з Ахметовим

За словами Ніколова, він спостерігав за діями українських чиновників та олігархів ще відтоді, коли Фонд Ахметова подарував Зеленському сотні карет швидкої допомоги.

"У мене не було сумнівів, що надалі ми будемо бачити так звану картину стрімкої допомоги олігархам з боку урядовців. Міністром енергетики стала пані, яка приймала рішення на користь Ахметова, прем'єр-міністром – взагалі менеджер з його (Ахметова – 24 канал) компанії. Єдине, що може зробити Україна, розігнати їх", – сказав журналіст-розслідувач.

Позиція Антимонопольного комітету

Згідно зі словами Юрія Ніколова, Антимонопольний комітет інституційно так створений, що його розслідування щодо олігархів є занадто тривалими.

Перед зміною президента ми бачили те, що Антимонопольний комітет похоронив декілька розслідувань щодо Ріната Ахметова,

– сказав журналіст програми "Наші гроші"

Також він додав, що саме тоді комітет дав дозвіл Ахметову на купівлю одних із найбільших в Україні обленерго – Одеського та Київського. Завдяки цьому група Ахметова стала найбільшим власником розподільчих потужностей в Україні, вважає Ніколов.

"Він готувався до зміни президента протягом останніх місяців режиму Порошенка. Ті справи, які "перекочували" до нового складу Антимонопольного комітету, були інфікованими з самого початку", – розповів журналіст-розслідувач.

Тиск на НКРЕКП

За словами Юрія Ніколова, на підставі публічних висловлювань та інформації у ЗМІ, можна зробити висновок, що активно виступає проти НКРЕКП:

нардепка від "Слуги народу" Буймістер,

представник "Батьківщини" Кучеренко,

в різних аспектах висловлює незгоду депутат Волинець.

Журналіст наголосив, що ці прізвища достатньо відомі для тих, хто вивчає лобістські структури Ріната Ахметова.

Зверніть увагу Ахметов і ДТЕК активізувалися на всіх фронтах, – екснардепка про тиск на НКРЕКП

Чого вони намагаються досягнути

Згідно з думкою журналіста, вони намагаються примусити НКРЕКП до миру з олігархами.

"НКРЕКП – це створена державою незалежна комісія, яка має займатися всім регулюванням енергетичного ринку, ця інституція має бути незалежна. На жаль, у ЗМІ ми побачили, що урядовці намагаються поставити НКРЕКП на коліна перед олігархами", – зазначив представник проєкту "Наші гроші" Юрій Ніколов.

Журналіст про тиск пов'язаних з Ахметовим депутатів: дивіться відео