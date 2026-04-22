Журналіст відстежив маршрут авіаносної групи Франції через Bluetooth-трекер у поштовій листівці

Журналіст нідерландського телеканалу Omroep Gelderland Юст Верваарт провів експеримент із безпекою військової пошти – він надіслав на фрегат Bluetooth-трекер, заховавши його в листівці. Відправлення дозволило понад добу відстежувати переміщення корабля.

Про це повідомляє Omroep Gelderland.

Як журналіст відслідкував нідерландський фрегат?

Йдеться про фрегат протиповітряної оборони Evertsen, який входить до складу авіаносної групи та супроводжує французький авіаносець "Шарль де Голль" у районі Кіпру. Це угруповання виконує завдання із захисту союзників і морських шляхів на тлі напруження навколо Ірану.

Як з’ясували журналісти, під час перевірки військової пошти конверти не проходять повноцінного сканування або відкриття – їх лише оглядають через рентген. Саме це дозволило непомітно доставити трекер вартістю близько 5 євро на борт корабля.

Завдяки пристрою Верваарт зміг у реальному часі відстежити маршрут фрегата – від виходу з порту Іракліон на Криті до його руху в напрямку Кіпру. Оскільки корабель супроводжує авіаносець, фактично було розкрито місцезнаходження всієї ударної групи.

Після інциденту Міністерство оборони Нідерландів заявило про намір посилити перевірку військової кореспонденції. Подібні випадки вже траплялися: раніше французький офіцер випадково розкрив позицію авіаносця “Шарль де Голль” через фітнес-додаток Strava.

