Журналіст 24 каналу Голобородько викликав на інтерв'ю Порошенка: відео

Журналіст 24 каналу звернувся до чинного Президента України та кандидата в майбутні президенти Петра Порошенка із закликом прийти на інтерв'ю в ефірі нашого телеканалу.

Раніше журналіст зі справжнім прізвишем Голобородько вже звертався до іншого кандидата в президенти Володимира Зеленського – несправжнього Голобородька із "Слуги народу" – з проханням про інтерв'ю.

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Журналіст 24 каналу зізнався, що його хвилює відсутність спілкування кандидата у президенти Володимира Зеленського із представниками ЗМІ. Однак у прес-службі на відеозаклик наразі відповіли, що не будуть йти на інтерв'ю до 2 туру виборів.

Тепер Антон Голобородько записав нове відеозвернення, і вже до іншого кандидата в президенти:

"Пане Президент, ви хоч і невпевнено, але пройшли у другий тур. Ну другий тур, так другий тур!

Ваші 15% зробили те, що останні два роки намагався робити наш 24 канал – відкрили вам очі.

Ми завжди критикували вас жорсткіше ніж інші ЗМІ. Не пробачали помилок. Бо медіа мають бути критичними до будь-якої влади. Не заради "зради". А щоб вказувати їй на помилки. І щоб вона їх виправляла.

А помилок у вас було багато. Імітація і симулякри – замість реформ. Корупція – замість боротьби з нею. "Ротердам+" – замість війни з олігархами. Діамантові прокурори й розвідники з паспортами Росії. Свинарчуки й Медведчуки, усі у шоколаді, – замість посаджених друзів і відрубаних рук.

Та одну з найбільших помилок ви повторили за Януковичем – ви не бажали чути правду. Ви роздавали інтерв’ю каналам, які не можуть ставити вам гострих запитань. А ваше оточення занурило вас у теплу ванну і переконувало що всі ви разом "пропєтляєте".

Не пропєтлялі.

Пане Президент, ми пропонуємо вам спробувати переконати країну повірити вам ще раз. Прийдіть до нас на 24 канал і дайте відповіді на справді гострі питання. Яких давно вимагає країна.

Бо бути Президентом і Верховним Головнокомандувачем – як ви самі сказали – це не гра. Це відповідальність. Так, давайте, – відповідайте. Відповідайте в ефірі 24 каналу. Коли? Де? У вас чи у нас?

Щоб раптом не довелось відповідати за усе отут, на місці, яким так і не встиг скористатися ваш попередник – на гелікоптерному майданчику Януковича".

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