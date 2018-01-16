Журналіст показав страхітливі руїни автовокзалу у Донецьку
13:20, сьогодні 2650 Читать новость на русском
Колись один з найбільших вокзалів Донецька автовокзал "Західний" повністю знищений обстрілами бойовиків, залишились тільки обриси конструкцій.
Про це написав блогер Денис Казанський на своїй сторінці Facebook. Раніше журналіст вже публікував фото автовокзалу "Західний", який не впізнати.
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"Донецьк. Автовокзал "Західний". Наші дні. Обшивку вже майже повністю обдерли. Металеві несучі конструкції ще чекають свого часу", – зазначив у дописі Казанський.
Джерело: 24 Канал
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