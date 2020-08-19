Журналіста-розслідувача та редактора видання BIHUS.info Дениса Бігуса внесли до бази "Миротворця". Його звинувачують у маніпулюванні суспільно важливою інформацією. Мовиться, зокрема, про скандальну справу Свинарчуків-Гладковських.

Інформацію з профілем Бігуса розмістили на сайті "Миротворець". Сам журналіст також підтвердив це на своїй фейсбук-сторінці.

До речі Справа Гладковського щодо схем в Укроборонпромі: суд визнав недостовірним матеріал Бігуса

Чому "Миротворець" вніс Бігуса до своєї бази

Там звинуватили журналіста в маніпулюванні інформацією з метою підриву довіри до державних інституцій України.

Також Бігусу закидають поширення завідомо неправдивої інформації.

Сайт, зокрема, посилається й на рішення Подільського райсуду Києва, який на початку липня цього року визнав недостовірним матеріал BIHUS.info. Мовиться про причетність сина ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігоря до злочинних схем в українському оборонному секторі.

Відзначимо, що сам Денис Бігус подав апеляцію на це рішення суду.



Бігус в базі "Миротворця" / Скриншот

Як Бігус відреагував на потрапляння до "Миротворця"

Сам журналіст здивований, що його зачислили до "ворогів України". Він, зокрема, перерахував численні матеріали-розслідування видання BIHUS.info про корупцію на найвищому рівні в Україні.

Він також додав, що шкодує про те, що сайт "Миротворець" так сильно скотився та занурився в "політику".

Як на мене, вони упоролись, як Кива з жомом. І вписуватися за шахраїв заради їхньої політичної помсти це не дуже гідно. Але за великим рахунком, це їхня справа,

– сказав Денис Бігус, пообіцявши пізніше надати розгорнуту відповідь.

Справа про масштабні розкрадання в Укроборонпромі

У лютому 2019 року розслідувачі з проєкту Bihus.Info з'ясували, що Ігор Гладковський, син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, разом із Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою організували фірми-прокладки.

Через ці фірми вони начебто поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин.

Відбувалося це за завищеними у 2 – 4 рази цінами. За даними журналістів, розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень.

Сам Олег Гладковський та його син заперечували ці звинувачення і подали апеляцію. 3 липня Подільський райсуд Києва повністю задовольнив позов Ігоря Гладковського, сина ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Суд зобов'язав видання Bihus.Info спростувати інформацію про причетність Гладковських до корупції в Укроборонпромі.

Зверніть увагу! Олег Гладковський або ж Свинарчук у минулому був заступником секретаря РНБО. Також він належав до близького оточення п'ятого президента Петра Порошенка та був його бізнес-партнером. На думку багатьох експертів, саме цей скандал коштував Порошенкові другого президентського терміну.