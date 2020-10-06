Спікер Дмитро Разумков спростив доступ до приміщення Верховної Ради представникам засобів масової інформації. Однак напередодні народні обранці припинили засідання на місяць через COVID-19.

Про пом'якшення доступу до ВР для журналістів повідомили на офіційній сторінці уряду у фейсбуці. Там розповіли, що тепер пускатимуть у будівлю більше людей.

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Відтак, тепер в адміністративній будівлі Верховної Ради можуть перебувати представники медіа у такій кількості:

до 120 людей у пресцентрі на 3-му поверсі;

до 30 людей у ложі преси балкону зали засідань;

Крім цього, від телевізійних каналів може бути не більше ніж 2 знімальні групи, тобто 4 людини.

А від інформаційних агентств – до 2 осіб. Від всіх інших видань — по 1 особі.

Також у повідомленні зазначили, що у будівлю можна зайти через перший під’їзд по черзі. Повинна бути у наявності постійна картка акредитації. А також разові додаткові перепустки, які видаватимуть на вході до будівлі. Їх треба повернути на виході після закінчення робочого дня.

Операторів та фотокореспонденті допускатимуть до ложі преси також дотримуючись черги.

Увага! Попередні додаткові картки є недійсними.

Карантин у Раді: головне

Рада пішла на карантин на місяць через спалах COVID-19 серед нардепів 30 вересня 2020 року. Депутати повинні засідати у сесійній залі лише 20 жовтня, решту днів – у комітетах.

Однак ще на початку карантину Разумков обмежив доступ до будівлі парламенту всім, окрім нардепів та їх помічників.

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