Журналістам тепер легше потрапити в Раду: все через карантин у парламенті
Спікер Дмитро Разумков спростив доступ до приміщення Верховної Ради представникам засобів масової інформації. Однак напередодні народні обранці припинили засідання на місяць через COVID-19.
Про пом'якшення доступу до ВР для журналістів повідомили на офіційній сторінці уряду у фейсбуці. Там розповіли, що тепер пускатимуть у будівлю більше людей.
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Відтак, тепер в адміністративній будівлі Верховної Ради можуть перебувати представники медіа у такій кількості:
- до 120 людей у пресцентрі на 3-му поверсі;
- до 30 людей у ложі преси балкону зали засідань;
Крім цього, від телевізійних каналів може бути не більше ніж 2 знімальні групи, тобто 4 людини.
А від інформаційних агентств – до 2 осіб. Від всіх інших видань — по 1 особі.
Також у повідомленні зазначили, що у будівлю можна зайти через перший під’їзд по черзі. Повинна бути у наявності постійна картка акредитації. А також разові додаткові перепустки, які видаватимуть на вході до будівлі. Їх треба повернути на виході після закінчення робочого дня.
Операторів та фотокореспонденті допускатимуть до ложі преси також дотримуючись черги.
Карантин у Раді: головне
- Рада пішла на карантин на місяць через спалах COVID-19 серед нардепів 30 вересня 2020 року. Депутати повинні засідати у сесійній залі лише 20 жовтня, решту днів – у комітетах.
- Однак ще на початку карантину Разумков обмежив доступ до будівлі парламенту всім, окрім нардепів та їх помічників.
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