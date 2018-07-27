Зірка 2000-х Гіларі Дафф відверто розповіла про труднощі вагітності

Американська співачка та відома актриса 2000-х з молодіжних фільму Гіларі Дафф наразі вагітна другою дитиною. У новій публікації в соцмережі 30-річна матуся зізналась, що "вагітність – це справжнє пекло".

Про це Гіларі розповіла у своєму Instagram, прикріпивши миловидне фото в бікіні і топі з округлим животом.

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Груди великі, живіт великий, все тіло величезне. Народ... Вагітність – це пекло. Посилаю промені добра всім матусям, хто справляється з цим без особливих зусиль... Це непростий період, але неймовірно захоплюючий. Це прекрасно – відчувати маленьке життя всередині себе і чекати той самий день, коли почнуться всі пригоди, але практично нереально надіти свої старі черевики... І вставати вночі по дев'ять разів, щоб сходити в туалет, і спостерігати це дивне тіло в дзеркалі, яке , здається, навіть не твоє,

– щиро прокоментувала очікування дитини Дафф.



Вагітна Гіларі Дафф

До слова, Хіларі Дафф очікує на появу другої дитини від музиканта Меттью Коми, з яким познайомилась три роки тому і почала стосунки на початку 2017 року. До цього зірка була одружена на хокеїстові Майку Комрі, з яким перебувала в шлюбі з 2010 по 2016 рік. Від нього вона народила свого первістка – сина Луку Круз Комрі, якому зараз 6 років.