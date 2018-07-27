14:40
27 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
26°C 19°C
  • субота
    28°C 21°C
  • неділя
    28°C 21°C
  • понеділок
    28°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Багаторукий ПутІндус. Жиріновського бомбануло
Вєсті Кремля
21:08, 26 липня
Вєсті.UA. Дипломований Гройсман. 11 друзів Холодницького
Вєсті.UA
21:32, 26 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ

Зірка 2000-х Гіларі Дафф відверто розповіла про труднощі вагітності

164 Читать новость на русском
Гіларі Дафф
Гіларі Дафф / Instagram / @hilaryduff

Американська співачка та відома актриса 2000-х з молодіжних фільму Гіларі Дафф наразі вагітна другою дитиною. У новій публікації в соцмережі 30-річна матуся зізналась, що "вагітність – це справжнє пекло".

Про це Гіларі розповіла у своєму Instagram, прикріпивши миловидне фото в бікіні і топі з округлим животом.

Читайте також: Єва Лонгорія зізналася у труднощах материнства і показала зворушливе фото з малюком

Груди великі, живіт великий, все тіло величезне. Народ... Вагітність – це пекло. Посилаю промені добра всім матусям, хто справляється з цим без особливих зусиль... Це непростий період, але неймовірно захоплюючий. Це прекрасно – відчувати маленьке життя всередині себе і чекати той самий день, коли почнуться всі пригоди, але практично нереально надіти свої старі черевики... І вставати вночі по дев'ять разів, щоб сходити в туалет, і спостерігати це дивне тіло в дзеркалі, яке , здається, навіть не твоє,
– щиро прокоментувала очікування дитини Дафф.


Вагітна Гіларі Дафф

До слова, Хіларі Дафф очікує на появу другої дитини від музиканта Меттью Коми, з яким познайомилась три роки тому і почала стосунки на початку 2017 року. До цього зірка була одружена на хокеїстові Майку Комрі, з яким перебувала в шлюбі з 2010 по 2016 рік. Від нього вона народила свого первістка – сина Луку Круз Комрі, якому зараз 6 років.

 

 

Теги: Голлівуд LifeStyle Кіно Зіркові мами
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук