Зірка футболу Джордж Веа очолив одну з африканських країн

Веа має обійняти пост президента країни в наступному місяці.

Переможцем президентських виборів у Ліберії став екс-футболіст "Мілану", "Челсі", "Монако", "Манчестер Сіті" та інших клубів Джордж Веа, пише DW.

За результатами підрахунку 98,1% бюлетенів, він здобув в другому турі 61,5% голосів виборців. Таким чином, Веа впевнено випередив віце-президента країни, члена партії "Єдність" Джозефа Боакая.

Він змінить на посаді президентку Ліберії Еллен Джонсон-Серліф, яка перебувала при владі з 2006 року. На виборах у 2005 році Веа програв "Джонсон-Серліфі.

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51-річний Веа грав за "Мілан", "Челсі", "Монако", "Манчестер Сіті" та інші клуби. В "Мілані" він упродовж кількох років грав разом із українцем Андрієм Шевченком. У 1995 році Веа став володарем "Золотого м'яча", а також був визнаний кращим футболістом Європи та Африки.