Зірка серіалу "Всі жінки – відьми" Роуз МакГоуен зустрічається з моделлю-андрогіном: фото
44-річна актриса Роуз МакГоуен закрутила роман з моделлю-андрогіном (людина, яка поєднує ознаки чоловіка і жінки у собі) Рейном Давом.
На вулицях Нью-Йорка папараці днями сфотографували актрису, яка цілувалася з незнайомцем. Згодом ЗМІ вдалося з'ясувати ім'я коханої Роуз МакГоуен. Про це повідомляє видання Daily Mail.
Читайте також: Пріянка Чопра і Нік Джонас заручилися після двох місяців стосунків
Зірка почала зустрічатися з 28-річною моделлю Рейном Давом. Відомо, що Рейн народилася жінкою. Проте Рейн вважає, що розділення на гендер не існує, називаючи це "соціальним концептом, в який ніхто не зобов'язаний вписуватися".
Роуз МакГоуен і Рейн Дав
Кар'єру Рейн почала з реклами спідньої білизни Calvin Klein, до речі, спробувати вона вирішила модельний бізнес заради жарту. Зараз вона знімається і в чоловічих, і в жіночих образах.
Нагадаємо, Роуз МакГоуен стала першою із відомих акторок, яка заявила про сексуальні домагання Гарві Вайнштейна.