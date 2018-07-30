Зірка серіалу "Всі жінки – відьми" Роуз МакГоуен зустрічається з моделлю-андрогіном: фото

44-річна актриса Роуз МакГоуен закрутила роман з моделлю-андрогіном (людина, яка поєднує ознаки чоловіка і жінки у собі) Рейном Давом.

На вулицях Нью-Йорка папараці днями сфотографували актрису, яка цілувалася з незнайомцем. Згодом ЗМІ вдалося з'ясувати ім'я коханої Роуз МакГоуен. Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Зірка почала зустрічатися з 28-річною моделлю Рейном Давом. Відомо, що Рейн народилася жінкою. Проте Рейн вважає, що розділення на гендер не існує, називаючи це "соціальним концептом, в який ніхто не зобов'язаний вписуватися".



Роуз МакГоуен і Рейн Дав

Кар'єру Рейн почала з реклами спідньої білизни Calvin Klein, до речі, спробувати вона вирішила модельний бізнес заради жарту. Зараз вона знімається і в чоловічих, і в жіночих образах.

Допис, поширений Rain Dove (@raindovemodel) 12 Лип 2018 р. о 11:38 PDT

Допис, поширений Rain Dove (@raindovemodel) 27 Бер 2018 р. о 9:09 PDT

Допис, поширений Rain Dove (@raindovemodel) 13 Бер 2018 р. о 11:02 PDT

Нагадаємо, Роуз МакГоуен стала першою із відомих акторок, яка заявила про сексуальні домагання Гарві Вайнштейна.