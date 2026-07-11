Людей зносить вітром, з будівель зриває дахи, а вулиці стали річками: Москву накрив буревій

У суботу, 11 липня, москвичі відчули лють природи – у російській столиці суттєвого погіршилася погода й принесла сильні дощі, град, шквали вітру. Через інтенсивні опади в окремих районах міста затопило дороги, а вулиці місцями перетворилися на річки.

У мережі поширюють відео, на яких видно підтоплені автомобілі та людей, які намагаються сховатися від негоди. Про це активно пишуть російські медіа.

Яка ситуація в Москві?

Сильний дощ охопив різні райони столиці, зокрема Жулебіно та північну частину Москви. Через погіршення погодних умов міський департамент транспорту закликав водіїв відмовитися від поїздок на власних автомобілях і за можливості користуватися метро.

Проте в метрополітені ситуація не краща – на станції метро "Трубна" вода затопила вхідну групу та сходи, що ведуть до платформи. Проте там нібито змогли відвести воду за допомогою дренажу.

Вода заливає метро в Москві: дивіться відео

Негода також завдала пошкоджень будівлям. На території артпростору "Винзавод" сильний вітер частково зірвав покрівлю однієї зі споруд. Постраждав і заклад громадського харчування.

Крім того, мешканці повідомляють про перебої в русі транспорту, підтоплення окремих ділянок міста та ускладнення дорожньої ситуації.

Сильна злива у Москві спричинила проблеми на дорогах: дивіться відео очевидців

А на півдні Москви двоє чоловіків постраждали внаслідок удару блискавки. За інформацією Telegram-каналу 112, інцидент стався на стадіоні "Труд" під час футбольного матчу. Чоловіки перебували біля трибуни під деревом, коли в нього влучила блискавка. Після удару обидва знепритомніли.

За прогнозами синоптиків, погодна ситуація може ще більше ускладнитися через взаємодію двох атмосферних циклонів – балтійського "Бернадетт" і каспійського. Таке поєднання метеорологи називають рідкісним явищем, яке здатне спричинити надзвичайно інтенсивні опади.

Очікується, що лише за вечір 11 липня у Москві може випасти до 80% місячної норми дощу. Фахівці попереджають, що зливи, грози та сильний вітер триватимуть до кінця вихідних. Мешканцям рекомендують без нагальної потреби не виходити з дому, адже негода може становити небезпеку як для пішоходів, так і для водіїв.

Сильний дощ у російській столиці: дивіться відео

Після Москви негода накрила й Санкт-Петербург із Ленінградською областю. Потужний вітер, зливи та грози спричинили падіння дерев, пошкодження інфраструктури й перебої з електропостачанням у низці населених пунктів.

У Красному Селі одне з дерев упало просто на проїжджу частину, ледь не розчавивши автомобіль. Очевидці також повідомляють про повалені дерева та великі гілки, які перекривають дороги. Через негоду на вулицях утворилися затори.

Дерева падають на автівки через сильний вітер: дивіться відео

Негода вплинула й на авіасполучення. Два літаки, які мали приземлитися в аеропорту Пулково, були змушені змінити маршрут і вирушили до Москви.

Нагадаємо, у червні, під час ще однієї масштабної негоди в Москві блискавка влучила просто в Останківську телевежу. Тоді в деяких районах міста за добу випало 160 відсотків місячної норми опадів.